روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش از بروز اختلال در خطوط تلفن اضطراری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش اعلام کرد: به دلیل بروز اختلال فنی در شبکه مخابراتی، برخی از خطوط تلفن کیش و از جمله شماره اضطراری ۱۲۵ (آتش‌نشانی) با قطعی مواجه شده‌اند.

شهروندان تا زمان رفع کامل این مشکل، با بروز هرگونه حادثه و نیاز فوری به خدمات آتش‌نشانی، با شماره ۰۹۳۴۷۶۹۹۸۶۸ تماس بگیرند.

مرکز اطلاع رسانی پلیس کیش اعلام کرد: با توجه به بروز اختلال فنی در مرکز مخابرات کیش، تماس با شماره اضطراری ۱۱۰ با اختلال مواجه است.

ساکنان و گردشگران تا برطرف شدن اختلال، برای ارتباط با پلیس ۱۱۰ کیش از شماره‌های ۲۱۸۳۶۱۲۱ و ۲۱۸۳۶۳۱۴ با پیش شماره ۰۷۶ تماس بگیرند.