تیم کبدی خراسان رضوی از مشهد برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور در گرگان بدرقه شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،تیم کبدی خراسان رضوی با حضور محسن سردار، سرپرست هیأت کبدی استان، و اعضای هیأت رئیسه، از ترمینال مسافربری خراسان رضوی به مقصد مسابقات قهرمانی کشور در شهر گرگان بدرقه شد.
مسابقات قهرمانی کشور از ۵ تا ۸ دیماه به میزبانی شهر گرگان برگزار میشود و این دوره از رقابتها بهعنوان مرحله انتخابی تیم ملی کبدی برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویای ژاپن ۲۰۲۶ محسوب میشود.