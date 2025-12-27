به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر عامل موسسه امیر المومنین کاشان گفت: مؤسسه امیرالمؤمنین علیه السلام کاشان، مجری طرح تخصّصی حفظ، ترجمه و تفسیر قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجّادیه؛ فعالیّت خود را از سال۱۳۸۲ با هدف تلفیق قرآن و عترت، زدودن غبار غربت از کتاب شریف نهج‌البلاغه، کثرت حافظان نهج البلاغه آغاز کرده است.

حجت الاسلام مجتبی حسن زاده افزود: این موسسه تاکنون موفّق به تربیت و معرّفی ۳۰ حافظ صحیفه سجادیه و بیش از ۲ هزار حافظ قرآن کریم شده و بیش از ۵۰ مقام بر‌تر کشوری در مسابقات سراسری نهج البلاغه را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه مدارس شبانه روزی حفظ، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه در شهرستان کاشان دایر شده است، گفت: از کشور‌های همچون اندونزی، عراق، کشور‌های اروپایی، اقلیم کردستان و پاکستان افرادی داشته‌ایم که برای آشنایی با کلام امام علی (علیه السلام) به این موسسه آمده‌اند.

مدیرمسئول موسسه امیرالمومنین کاشان افزود: هدف این موسسه تلفیق قرآن و عترت و زدودن غربت از کتاب شریف نهج البلاغه و کثرت حافظان این کتاب عظیم الشان در حد و اندازه حافظان قرآن است.

حجت الاسلام حسن زاده، نخستین زن حافظ نهج البلاغه، قران و صحیفه سجادیه را از این موسسه دانست وگفت: ترویج فرهنگ نهج البلاغه از جمله وظایف ما است.