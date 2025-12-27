به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رضا پنجابی با اشاره به اینکه از مجموع این واحدها، دوازده مورد در قالب مصوبه شورای اقتصاد به انجام رسیده است، گفت: با اجرای این تعداد واحد در چارچوب مصوبه شورای اقتصاد، در مجموع ۱۶۵ هزار لیتر سوخت مایع صرفه‌جویی شده است.

وی با اشاره به فواید گازرسانی به صنایع، از جمله پایین آمدن هزینه‌های تولید، ارتقای راندمان و بهبود کیفیت محصولاتو کاهش آلاینده‌های محیط زیستی افزود: این اقدامات در راستای راهبرد‌های شرکت گاز برای پیشبرد صنعت استان و پشتیبانی از اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: این دستاورد‌ها با احداث ۵ ایستگاه، گازرسانی به ۱۱ واحد، و احداث ۱۰ کیلومتر شبکه گاز به ثمر رسیده است.