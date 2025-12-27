پخش زنده
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران منطقه یزد از آغاز طرح دوگانهسوز کردن رایگان خودروهای بالای ۱۰ سال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نورالدینی با اشاره به آغاز طرح رایگان دوگانهسوز کردن خودروها اظهار کرد: این طرح در راستای استفاده بهینه از انرژیهای پاک و کاهش مصرف سوختهای فسیلی در کشور اجرایی شده است.
وی افزود: خودروهای عمومی از سال ۱۳۹۹ امکان تبدیل رایگان به دوگانهسوز را داشتند و از مردادماه سال ۱۴۰۰ نیز خودروهای عمومی مدل ۹۷ به بالا بدون دریافت هزینه به خودروهای دوگانهسوز تبدیل شدند.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه یزد ادامه داد: از آبانماه امسال و با تدابیر وزارت نفت، خودروهای شخصی مدل ۱۳۹۴ به بالا نیز مشمول این طرح شدهاند و میتوانند با مراجعه به سامانه GCR.NIOPDC.IR درخواست خود را ثبت کنند.
نورالدینی با اشاره به نحوه ثبتنام بیان کرد: متقاضیان پس از ثبت درخواست در سامانه، میتوانند یکی از کارگاههای مجاز را انتخاب کنند. در استان یزد سه کارگاه فعال وجود دارد که همگی در شهر یزد مستقر هستند و تبدیل خودروها را بهصورت کاملاً رایگان انجام میدهند.
وی گفت: ثبتنام در این طرح صرفاً بهصورت اینترنتی انجام میشود و شهروندان با جستوجوی «سامانه ثبتنام طرح دوگانهسوز کردن خودروها» میتوانند به سامانه مربوطه دسترسی پیدا کنند.