به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ فرمانده انتظامی شهرستان بوکان گفت: در راستای ارتقای آرامش اجتماعی با محوریت مبارزه با مواد مخدر، پاکسازی نقاط آلوده و ایمن سازی مناطق آسیب پذیر، پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان با همکاری کلانتری‌ها، طرح‌های عملیاتی موفقی را اجرا کرد.

سرهنگ موسی بهاری افزود: مأموران مبارزه با جرایم، با حضور در مناطق آسیب پذیر و به ویژه بوستان‌ها، موفق شدند مقدار چهار کیلوگرم انواع مواد مخدر آماده عرضه را به همراه ادوات مصرف و توزین کشف کنند.

سرهنگ بهاری تصریح کرد: در این ارتباط، سه نفر قاچاقچی و ۲۵ نفر توزیع‌کننده دستگیر و دو دستگاه خودروی سواری متعلق به متهمان هم توقیف شد.

وی گفت: همچنین تعداد ۳۰ نفر معتاد متجاهر در سطح شهر شناسایی و دستگیر و متهمان به همراه پرونده به مرجع قضائی و معتادان برای درمان به مراکز بازپروری معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بوکان اضافه کرد: امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است و طرح‌های امنیت محور محدود به زمان نیست و به صورت مستمر ادامه دارد و پلیس قاطعانه با مخلان آرامش عمومی و سوداگران مرگ برخورد خواهد کرد.