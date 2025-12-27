به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ آقای علائی، مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: در ۹ ماهه سال جاری، مجموع واریز عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های سطح استان براساس نرخ جمعیت به بیش از ۱۵ همت رسیده است.

آقای علائی افزود: این رقم در مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۰ همت بوده که نشان‌دهنده رشد ۴۷ درصدی است.

وی در ادامه به تفکیک واریز عوارض ارزش افزوده در ۹ ماهه امسال ۱۴۰۴ افزود: در این مدت، به ۱۱۴ شهرداری استان درمجموع ۱۱.۶ همت واریز شده است. همچنین، ۸۴۹ دهیاری ۱.۴ همت را به عنوان عوارض ارزش افزوده دریافت کرده‌اند. از سوی دیگر، ۲۵ فرمانداری نیز ۰.۲ همت دریافت کرده‌اند. علاوه بر این، پارک‌های علم و فناوری ۰.۱۳ همت و به اداره کل امور عشایر ۰.۰۵ همت واریز شده است.

آقای علائی، با ارزیابی مثبت این رشد، بر اهمیت عوارض ارزش افزوده برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تأکید کرد و گفت: عوارض ارزش افزوده به عنوان یکی از منابع پایدار درآمدی، نقش کلیدی در تأمین مالی طرح ه ا و خدمات عمومی دارد. این منابع به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کمک می‌کند تا بتوانند خدمات بهتری به شهروندان ارائه دهند و طرح‌های عمرانی و زیرساختی را با کیفیت بالاتری پیش ببرند.

وی تاکید کرد: ایجاد شفافیت اقتصادی در انجام فعالیت‌های اقتصادی و حرکت سازمان امورمالیاتی به سمت هوشمند سازی وداده محوری و درنهایت واریز به موقع عوارض ارزش افزوده همواره توانسته است به عنوان یکی از پایدارترین منابع در آمدی در شهرداری‌ها، دهیاری ها، فرمانداری‌ها، پارک‌های علم وفن آوری مورد توجه قرار گیرد

