آمادهسازی خدمات زیربنایی و روبنایی باید قبل از تحویل واحدها انجام شود
استاندار خراسان جنوبی: آمادهسازی خدمات زیربنایی و روبنایی شامل آب، برق، گاز، مدارس، پارکها و فضای سبز باید قبل از تحویل واحدها انجام شود تا رفاه و بهرهبرداری کامل از پروژهها تضمین شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، استاندار در شورای مسکن استان با اشاره به قانون جوانی جمعیت واگذاری مسکن و زمین در منطقه شکراب بیرجند برای افراد واجد شرایط و قشر ضعیف جامعه را خواستار شد و گفت: آمادهسازی خدمات زیربنایی و روبنایی شامل آب، برق، گاز، مدارس، پارکها و فضای سبز باید قبل از تحویل واحدها انجام شود تا رفاه و بهرهبرداری کامل از پروژهها تضمین شود.
هاشمی افزود: قریب به اتفاق شهرهای استان درگیر پروژههای ویلاسازی نهضت ملی مسکن هستند و انبوهسازان نیز نقش مهمی در اجرای پروژهها به ویژه در بیرجند داشتهاند.
وی تاکید کرد: کیفیت ساخت و ارزش افزوده پروژههای نهضت ملی مسکن اهمیت بالایی دارد و استفاده از محصولات و ظرفیت پیمانکاران داخلی در این پروژهها نیز ضروری است.
استاندار با اشاره به ضرورت به روزرسانی پروندههای متقاضیان نهضت ملی مسکن در بانکها، گفت: هدف این است که مردم بتوانند تسهیلات را بموقع دریافت و به درستی پرداخت کنند و بانکها باید با دقت تمام، همکاری کامل داشته باشند.
هاشمی در خصوص اولویتهای آتی استان در حوزههای مختلف را بر اساس مصوبات سفر رئیس جمهور افزود: اولویت نخست ما توسعه راهها و راهآهن، تأمین آب و آمادهسازی زیرساختهاست و تمامی مصوبات سفر، به دلیل برخورداری از پیوست ماده ۲۳ قانون، صد درصد اجرایی خواهند شد.
مدیر کل مسکن و شهرسازی استان هم در خصوص آخرین وضعیت طرح ملی مسکن در خراسان جنوبی تا آذر ماه ۱۴۰۴ گفت: طی برنامه ۴ ساله نهضت ملی مسکن، سهمیه ابلاغی به استان ۴۰ هزار و ۴۹۹ واحد است که از این تعداد ۲۲ هزار و ۴۴۹ واحد مسکن شهری، ۱۱هزار و ۶۳۰ واحد مسکن حمایتی و ۱۸ هزار واحد مسکن روستایی بوده و تامین زمین به میزان ۶۵۱ هکتار است که تعداد ۲۶ هزار واحد مسکونی در دست اجرا است.
مودی افزود: در جریان واگذاری زمین به افراد مشمول قانون جوانی جمعیت بیش از ۹ هزار نفر ثبت نام در استان انجام شده و بیش از ۲ هزار مورد واگذاری زمین در ایام الله دهه فجر انجام خواهد شد.