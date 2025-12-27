پخش زنده
معاون تأمین و توسعه مسکن سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد: تمرکز اصلی بهزیستی بر تأمین مسکن خانوارهای کمدرآمد و خانوادههای دارای چند عضو معلول است. اولویت حمایتهای مسکن این سازمان بر اساس شاخصهایی، چون سطح درآمد، شدت معلولیت، تعداد اعضای معلول خانواده و شرایط اجتماعی تعیین میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمود حسینآبادی از تداوم اولویتدهی به خانوارهای دارای معلولیت، بهویژه خانوادههای دارای چند عضو معلول، در برنامههای حمایتی مسکن این سازمان خبر داد و گفت:بیش از ۱۱۲ هزار و ۵۰۸ نفر از مددجویان بهزیستی همچنان بدون مسکن مستقل هستند.
وی با تشریح آخرین وضعیت مسکن افراد دارای معلولیت و سیاستهای حمایتی بهزیستی گفت: «سیاستهای سازمان در حوزه مسکن بر تداوم برنامههای مؤثر گذشته استوار است و تمرکز ما بر رفع مشکل مسکن خانوارهای کمدرآمد و خانوادههای دارای چند عضو معلول قرار دارد. در این مسیر از ظرفیتهای داخلی و همچنین مشارکت دستگاهها، نهادهای عمومی و خیریهها برای گسترش دامنه حمایتها بهره میبریم.»
معاون تأمین و توسعه مسکن سازمان بهزیستی کشور رویکرد بهزیستی در تأمین مسکن را «ترکیبی» توصیف کرد و افزود: «متناسب با توان اقتصادی و شرایط اجتماعی هر خانواده، بستههای حمایتی شامل کمکهزینه احداث مسکن، کمکهزینه خرید، تأمین ودیعه یا اجاره مسکن ارائه میشود تا هر متقاضی واجد شرایط بتواند بستهای متناسب با وضعیت خود دریافت کند.»
حسینآبادی درباره شاخصهای اولویتبندی دریافت حمایتهای مسکن توضیح داد: «سطح درآمد خانوار، وضعیت سکونت، شدت معلولیت، تعداد اعضای معلول در خانواده و شرایط خاص اجتماعی، ملاک اصلی تعیین اولویت هستند. این شاخصها در بررسیهای میدانی و گزارشهای مددکاری ثبت میشوند و مبنای ارسال پروندهها به معاونت مسکن قرار میگیرند.»
وی با تأکید بر اینکه خانوادههای دارای چند عضو معلول همواره در صدر اولویتهای حمایتی سازمان هستند گفت: «برای این گروه تلاش میکنیم علاوه بر سهم سازمان، با جلب مشارکت نهادهای انقلابی و دستگاههای همکار، حمایتهای گستردهتری فراهم کنیم.»
معاون تأمین و توسعه مسکن بهزیستی همچنین درباره حمایت از زنان سرپرست خانوار توضیح داد: «سازمان بهزیستی بهطور مستقیم اختیار اعطای مسکن ندارد و مسئولیت آن در قالب کمکهزینه تأمین مسکن تعریف شده است. برای زنان سرپرست خانوار نیز همانند سایر مددجویان، بستههای حمایتی شامل خرید یا احداث مسکن، کمکهزینه اجاره و ودیعه مسکن در قالب کمکهای بلاعوض و تسهیلات قرضالحسنه بانکیِ بند «ث» تبصره ۱۵ قانون بودجه اعمال میشود.»
حسین ابادی در پایان هدف از این حمایتها را «اجرای تکالیف برنامه هفتم پیشرفت، قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در زمینه تأمین مسکن اقشار کمدرآمد» عنوان کرد و گفت: «هدف، بهبود شرایط زندگی، کاهش نابرابریها و فراهمکردن تسهیلات مناسب برای تأمین مسکن محرومان و نیازمندان جامعه است.»