مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور اعلام کرد که موجودی نهادههای دامی در بنادر کشور از نیاز ماهانه یک میلیون تنی بیشتر است و نیاز کل کشور تا پایان سال نیز تأمین شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پرویز جعفری اعلام کرد: نیاز کل کشور به نهاده های دامی تا پایان سال به میزان ۳ میلیون تن تأمین شده است و جای هیچگونه نگرانی نیست.
وی در تشریح وضعیت توزیع گفت: بنابر آمار ماهانه یک میلیون تن نهاده مورد نیاز است که موجودی فعلی نهاده در بنادر بیش از این رقم است.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور افزود که توزیع سهمیههای ماهانه نیز بر اساس برنامه در حال انجام است و «۱۰۰ درصد سهمیه ذرت و جو و ۵۰ درصد سهمیه کنجاله سویا مربوط به آذرماه توزیع شده است.
جعفری همچنین از برنامهریزی برای ماه آینده خبر داد و گفت: هفته آینده کل سهمیه نهادههای دامی مربوط به دی ماه در سامانه بازارگاه بارگذاری میشود.
وی درخصوص اطمینان خاطر تولیدکنندگان تأکید کرد: تولیدکنندگانی که اقدام به جوجهریزی کردند، کنجاله سویا مورد نیاز آنها تامین میشود و جای هیچگونه نگرانی نیست.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور در بخش دیگری از سخنانش به قیمتهای مصوب اشاره کرد و گفت: که نهادهها با ارز ۲۸،۵۰۰ تومانی در اختیار مرغداران قرار میگیرد: «تا پایان سال برنامهای برای تغییر قیمت ارز نهادههای نداریم که براین اساس نهادهها کماکان با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در اختیار مرغداران قرار میگیرد.
قیمتهای مصوب اعلام شده برای نهادهها ی چون ذرت و جو ۱۱،۳۰۰ تومان هر کیلوگرم و کنجاله سویا: ۲۰،۷۰۰ تومان برای هر کیلوگرم است.