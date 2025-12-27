به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار و رئیس کارگروه اشتغال فریدن گفت:علی محمدصالح افزود: پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در این مدت نرخ بیکاری شهرستان را از ۱۲.۲ درصد با روند نزولی امسال به ۹.۵۸ درصد رسیده است.

ناصربدیعی تسهیلگر بنیاد برکت شهرستان نیز درباره رویکرد جدید تسهیلات اشتغالزایی گفت: در تلاش هستیم از طریق توسعه و ایجاد مزرعه‌های خورشیدی مشکل کشاورزان این شهرستان در زمان قطعی برق تا حدودی مرتفع شود.