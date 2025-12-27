مهاجم لهستانی تیم بارسلونا با اشاره به وضعیت فعلی خود در این تیم تاکید کرد به زودی تصمیم خود را برای ماندن و یا جدایی از بارسا اعلام خواهد کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، قرارداد فعلی روبرت لواندوفسکی تا پایان فصل جاری اعتبار دارد و گفته می‌شود تیم‌های از لیگ‌ام ال اس آمریکای شمالی و عربستان خواهان خرید او هستند.

لوآ در مصاحبه‌ای با روزنامه اسپرت چاپ کاتالونیا گفت: هنوز برای تصمیم گیری زمان کافی در اختیار دارم. در حال حاضر نگران اینکه کجا بازی خواهم کرد نیستم و اجباری برای فکر کردن در این باره ندارم. نمی‌دانم چه تصمیم خواهم گرفت و هیچ فشاری را متوجه خود نمی‌دانم.

وی در مورد عواملی که می‌تواند به ماندن او در بارسا منجر شود، گفت: هنوز در مورد میزان علاقه باشگاه برای ادامه حضورم با مربی صحبتی نکرده‌ام و موضوع کاهش دستمزدم به نصف برای این کار هم مطرح نیست. بلکه همه چیز به برنامه و اهداف باشگاه و تمایل و برنامه خود من بستگی دارد.

این گلزن کهنه کار درباره اهداف خود در سال ۲۰۲۶ افزود: امیدوارم بتوانم در بازی‌های پلی آف انتخابی جام جهانی حضور موثری داشته باشم و بتوانیم صعود کنیم. دوست دارم در سال آینده به همه اهداف خود برسم: به جام جهانی صعود کنیم، قهرمان لیگای اسپانیا و همینطور لیگ قهرمانان اروپا بشویم. می‌دانم که این یکی از آخرین سال‌های دوران بازیگری من است.

لوآ در مورد وضعیت فعلی خود به عنوان بازیکن شماره ۹ تیم بارسلونا نیز گفت: در مجموع تیم توانسته در بازی‌های اخیر پیشرفت خوبی داشته باشد و وضعیت تیم کمی تثبیت شد. این به بازیکنان کمک می‌کند که دید بهتری نسبت به خود در زمین مسابقه داشته باشند و جو تیم همچنان خوب است.

لوآ همچنین در مورد این فصل و تصمیم بزرگی باید بگیرد گفت: شاید مدتی بعد در این باره صحبت کنم، اما در حال حاضر به تازگی توانسته‌ام از شروع دشوار فصل عبور کنم. دو مصدومیت را پشست سر گذاشتم و بازگشت به آهنگ بازی برایم سخت بود. با توجه به بازی‌هایی که در ماه ژانویه، فوریه و مارس پیش رو داریم باید از نظر بدنی آمادگی خود را در نیمه دوم فصل حفظ کنم و از مصدومیت دور بمانم تا بتوانم تمام توان خود را برای بارسا صرف کنم.

لواندوفسکی درباره دیدار‌های پلی آف انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: حریفان بسیار سختی داریم و کار آسان نخواهد بود. اما بازی با آلبانی در خانه و کار هوادارانمان کار را آسانتر می‌کند. رسیدن به اوج هنر نیست بلکه ماندن در اوج هنر است و این مساله واقعی ماست. برای ۱۵ یا ۲۰ سال بازی کردن ما همیشه سعی کردیم که توان بدنی، ذهنی و روانی خود را حفظ کنیم و می‌بایست از سد‌های زیادی عبور می‌کردم تا به جایی که اکنون هستم برسم و بتوانم در حد امکان خود را ثابت کنم. اغلب من تصمیم‌های خود را با آنچه هواداران از من انتظار دارند تطبیق میدهم، اما می‌دانم که فقط به لحاظ احساسی می‌توانم با آنچه در اطرافم می‌گذرد خود را سازگار کنم. من نمی‌توانم همه توقعات را برآورده کنم، اما در حد توان تلاشم را می‌کنم.

لواندوفسکی همچنین درباره اختلاف با میشال پروبیرز سرمربی سابق تیم ملی لهستان که منجر به خلع او از کاپیتانی و کناره گیری کوتاه مدت از تیم کشورش شد گفت: از آن اختلاف تاثیری روی من باقی نمانده است. اما وقتی خبرش گرفتن بازوبند را شنیدم، بسیار ناراحت شدم. اما اکنون همه چیز تمام شده است و من آن را فراموش کردم.