به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان ملی بهره وری از تغییر الگو‌های تولید در دنیا خبر داد و گفت: برای افزایش بهره وری در تولید باید از تمام ظرفیت‌های خالی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها استفاده کنیم که تولید بدون کارخانه یکی از همین روش‌های محبوب در دنیاست.

در بیستمین قسمت از مجموعه گزارش‌های تولید بدون کارخانه؛ خبرنگار صداوسیما به سودآوری در صادرات صنایع دستی به روش تولید بدون کارخانه پرداخته است.