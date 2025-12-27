به منظور تنظیم بازار روغن از کارخانه روغن گچساران ۳۵ تن روغن در بویراحمد، ۶ تن در کهگیلویه و ۱۲ تن در شهرستان گچساران توزیع شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی لویه و بویراحمد ، سرپرست توسعه بازرگانی و تنظیم بازار کالا‌های اساسی جهاد کشاورزی استان با اشاره به التهاب مقطعی بازار روغن گفت: با توجه به شرایط ایجادشده در بازار، تأمین روغن مورد نیاز استان را در اولویت قرار دادیم و در همین راستا بخشی از نیاز بازار از روغن تولیدی کارخانه گچساران تأمین شده و هم‌زمان از سایر کارخانه‌ها نیز پیگیری‌های لازم انجام شده است.