به منظور تنظیم بازار روغن از کارخانه روغن گچساران ۳۵ تن روغن در بویراحمد، ۶ تن در کهگیلویه و ۱۲ تن در شهرستان گچساران توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرپرست توسعه بازرگانی و تنظیم بازار کالاهای اساسی جهاد کشاورزی استان با اشاره به التهاب مقطعی بازار روغن گفت: با توجه به شرایط ایجادشده در بازار، تأمین روغن مورد نیاز استان را در اولویت قرار دادیم و در همین راستا بخشی از نیاز بازار از روغن تولیدی کارخانه گچساران تأمین شده و همزمان از سایر کارخانهها نیز پیگیریهای لازم انجام شده است.
محمدتقی تابشمقدم افزود: تاکنون از کارخانه روغن گچساران ۳۵ تن روغن در شهرستان بویراحمد، ۶ تن در شهرستان کهگیلویه و ۱۲ تن در شهرستان گچساران توزیع شده است. وی اضافه کرد: حوالههای دیگری به این کارخانه نیز ارسال شده که طی روزهای آینده وارد بازار میشود و شرایط به حالت عادی بازخواهد گشت. سرپرست توسعه بازرگانی و تنظیم بازار کالاهای اساسی جهاد کشاورزی گفت: همچنین امروز حدود ۱۰ تن روغن وارد استان میشود و محموله روغن با برند دیگر نیز تا دو روز آینده به بازار خواهد رسید. تابش مقدم افزود: با توجه به اینکه حوالهها بهصورت استانی صادر میشود در بحث بارگیری و واریز وجه با برخی مشکلات مواجه هستیم، اما روند تأمین ادامه دارد. وی با اشاره به توزیع روغن در مرکز استان بیان داشت: در شهرستان بویراحمد حدود ۶ واحد صنفی با اندازه و مقیاس بالا در حال توزیع روغن هستند تا مردم برای خرید با مشکل مواجه نشوند و در سایر شهرستانها نیز متناسب با نیاز بهصورت مرحلهبهمرحله در حال تأمین و توزیع هستیم. وی با تأکید بر مدیریت بازار گفت: اگرچه التهاب کمی در بازار وجود دارد، اما تلاش داریم که هیچگونه کمبودی برای هماستانیهای ایجاد نشود.