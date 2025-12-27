مدیر گروه بین‌المللی هنر مقدس با اشاره به اجرای نمایش «برای هانا» گفت: این اثر نمایشی با محوریت روایت مقاومت زنان از کشور‌های مختلف جهان، پیامی از امید، حیات و ایستادگی را برای تمام زنان جهان مخابره می‌کند.

مریم شعبانی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با بیان اینکه نمایش «برای هانا» نمایشی از زنان هنرمند کشورمان برای تمام زنان جهان است، گفت: این نمایش داستان مقاومت زنان در کشور‌های مختلف را روایت می‌کند و دوست داشتم این پیام به گوش همه زنان ما برسد تا از آن الهام بگیرند و بتوانند در زندگی خود و در مسیر امید، شادابی و استقامت قدم بردارند.

وی افزود: پیام اصلی نمایش «برای هانا» امید، تلاش برای زنده بودن و مقاومت است. برای تولید این اثر، یک دوره پژوهشی شش‌ماهه داشتیم که در آن زندگی بیش از ۱۰۰ زن مقاوم و اثرگذار در جبهه مقاومت بین‌الملل بررسی و استخراج شد. تلاش ما این بود که زنانی از کشور‌های مختلف اسلامی، اروپایی و مسیحی را در قالب روایت‌های نمایشی به تصویر بکشیم، اما به دلیل محدودیت زمان اجرا، در نهایت ۳۸ زن انتخاب شدند.

مدیر گروه بین‌المللی هنر مقدس ادامه داد: از میان این ۳۸ شخصیت، چهار کاراکتر اصلی مستند انتخاب شدند؛ مرضیه دباغ از ایران، بنت‌الهدی صدر از عراق، خانم قائده از لبنان و مادلین، دختر ماهیگیر اهل غزه از فلسطین. همچنین یک شخصیت زن فلسطینی برگرفته از ذهن نویسنده و شخصیت گلدا مایر، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی، برای پیشبرد سیر داستان و انتقال پیام نمایش به اثر اضافه شدند.

شعبانی با اشاره به ساختار گروه هنر مقدس گفت: این گروه متشکل از بانوان هنرمند است که در تمام بخش‌ها از جمله طراحی لباس، طراحی صحنه، نور، موسیقی و پرفورمنس فعالیت دارند. در این اثر نیز بیش از ۱۰۰ بانو مشارکت داشتند و نتیجه کار، نمایشی پرشکوه و جذاب با تلفیقی از آواز، نور، رنگ، حرکت و واژه است.

وی پرفورمنس را زبانی بین‌المللی در تئاتر دانست و افزود: زبان بدن و حرکت می‌تواند حتی بدون زبان مشترک، پیام را به مخاطب منتقل کند. به همین دلیل این سبک را برای تولید آثار اخیرم انتخاب کردم تا اثری بین‌المللی برای همه زنان جهان خلق شود. از سوی دیگر، به نقش زن در تئاتر اعتقاد ویژه‌ای دارم؛ زن و مادر قلب خانواده، جامعه و جهان هستند و اگر این قلب در تئاتر بتپد، می‌تواند حال جامعه را بهتر کند و جریان‌سازی فرهنگی ایجاد کند.

مدیر گروه بین‌المللی هنر مقدس در پایان گفت: نمایش «برای هانا» تا سوم بهمن‌ماه در تالار اندیشه حوزه هنری، هر روز از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰ اجرا می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند بلیت این اثر را از سایت تیوال و سایر راه‌های ارتباطی اعلام‌شده تهیه کنند.