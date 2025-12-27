پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «تورج امرایی» با تشریح ظرفیتهای راهبردی قانون جهش تولید دانشبنیان گفت: سازوکار تولید بار اول امکان بومیسازی تجهیزات حیاتی، تحریمی و دارای ارزبری بالا را بدون تشریفات مناقصه فراهم کرده و صنعت برق میتواند نقش پررنگتری در استفاده از این ظرفیت ایفا کند.
وی با اشاره به ماده (۱) قانون جهش تولید دانشبنیان افزود: بر اساس این ماده، همه دستگاههای اجرایی کشور مکلفاند اقلام راهبردی، تحریمی و دارای ارزبری بالا را شناسایی کرده و سالانه حداقل ۱۰ درصد از هزینههای خود را به بومیسازی این اقلام اختصاص دهند؛ ظرفیتی قانونی که پشتوانه مصوبه دولت را دارد.
معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری بیان کرد: این کارگروه که در معاونت علمی و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری مستقر است، با حضور نمایندگان معاونت علمی، وزارت صمت و دستگاه متقاضی، تجهیزات فاقد مشابه داخلی، اما دارای توان ساخت داخل را شناسایی میکند و با ابلاغ معاون علمی رئیسجمهور، امکان عقد قرارداد بدون تشریفات مناقصه را فراهم میسازد.
صرفهجویی ۶ میلیارد دلاری با ۱۹۴ طرح بومیسازی
وی با ارائه آمار عملکرد این طرح گفت: تاکنون ۱۹۴ طرح تولید بار اول در کشور ابلاغ شده که ارزش آنها حدود ۶۰۰ میلیون دلار است، اما بر اساس ارزیابیهای انجامشده، هر یک دلار سرمایهگذاری در این طرحها، بهطور متوسط ۱۰ دلار کاهش ارزبری به همراه دارد و مجموع صرفهجویی ارزی حاصل از آنها به حدود ۶ میلیارد دلار میرسد.
معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری با اشاره به عملکرد دستگاهها اظهار کرد: وزارت نیرو با ۳۲ طرح به ارزش ۵۸ میلیون دلار، پس از وزارت نفت، رتبه دوم کشور را در استفاده از ظرفیت تولید بار اول دارد که از این تعداد، ۱۶ طرح به ارزش ۲۰ میلیون دلار مربوط به شرکت توانیر است.
ورود ۱۰ طرح توانیر به مدار بهرهبرداری
امرایی افزود: از مجموع طرحهای تولید بار اول در صنعت برق، تاکنون ۱۰ طرح با موفقیت اجرا شده و وارد مدار بهرهبرداری شدهاند که نشاندهنده ظرفیت بالای فنی و اجرایی این صنعت در بومیسازی تجهیزات راهبردی است.
وی با تأکید بر حمایت همهجانبه معاونت علمی تصریح کرد: هر شرکتی که در قالب تولید بار اول وارد عمل شود، بهصورت خودکار دانشبنیان محسوب میشود و علاوه بر حمایت فنی، از تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی برای جبران کمبود نقدینگی بهرهمند خواهد شد.
برنامه برای ارتقای سهم صنعت برق
معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری با اشاره به برنامههای توانیر برای افزایش سهم صنعت برق از این ظرفیت گفت: با وجود خودکفایی نسبی صنعت برق، هنوز اقلام و سامانههای متعددی در بخشهای تولید، انتقال و توزیع وجود دارد که قابلیت بومیسازی دارند و معاونت علمی آمادگی دارد پشتیبانی کامل مالی و فنی برای اجرای این طرحها ارائه دهد.