به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان صبح امروز به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی برگزار شد.

در این جلسه مهم‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای سال جاری استان مورد بررسی قرار گرفته و بر ضرورت تسریع در اجرا و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، بهبود فضای سرمایه‌گذاری و توجه ویژه به پروژه‌های عمرانی اولویت‌دار در شهرستان‌ها تأکید شد.

همچنین بررسی پیشرفت اسناد توسعه شهرستانی، ارائه گزارش وضعیت تخصیص اعتبارات و نحوه اجرای پروژه‌های مرتبط با توسعه روستایی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

موضوع ایجاد مرکز لجستیک در نقده و مزایا و چالش‌های آن نیز بررسی شده و گزارشی از سرشماری کشاورزی استان در سال گذشته ارائه و مهم‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای سال جاری مرور شد.