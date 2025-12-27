به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی استان گفت: بیش از ۹۰۰ مسجد برای مراسم اعتکاف امسال اعلام آمادگی کردند، که پیش بینی می‌شود در مقایسه با مدت مشابه اعتکاف سال قبل ۲۰ درصد افزایش داشته باشد.

حجت الاسلام محمدرضا سرلک با اشاره به اندیشیدن تمهیدات لازم برای برگزاری مراسم و ارائه ویژه برنامه "حالت پرواز" افزود:باتوجه به اینکه محور اصلی اعتکاف مباحث قرآنی است، روزانه پنج آیه محوری مورد بحث و گفت‌و‌گو قرار می‌گیرد، تا مباحث قرآنی تبیین شده و بعد از اعتکاف هم زندگی با آیه ادامه داشته باشد.

وی با اشاره به فعال شدن سامانه ویژه دعوت از مبلغان برای مسئولان اعتکاف ادامه داد: علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به این سامانه از حضور مبلغان مطلع شوند و برنامه‌های اعتکاف با کیفیت بهتری ارائه شد.