طرح ملی «ایدهنامه سبز» با هدف شناسایی و حمایت از طرحهای نوآورانه در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی اجرا می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ مهلت ارسال ایدهها و طرحهای نوآورانه به «طرح ایده نامه سبز» که با هدف شناسایی و حمایت از ایدههای خلاقانه در راستای توسعه پایدار بخش کشاورزی و منابع طبیعی برگزار میشود، در روز ۹ دی ماه ۱۴۰۴ به پایان میرسد.
این طرح که با حمایت ستاد نخبگان و جوانان وزارت جهاد کشاورزی اجرا میشود، بستری ارزشمند برای نقشآفرینی نخبگان، پژوهشگران و جوانان علاقهمند فراهم آورده است.
از تمامی نخبگان، پژوهشگران، کارآفرینان و جوانانی که دارای ایدههای خلاقانه، نوآورانه و عملیاتی در حوزههای مرتبط با کشاورزی نوین، فناوریهای زیستی، کشاورزی هوشمند، مدیریت منابع آب و خاک و توسعه پایدار هستند، دعوت میشود تا فرصت باقیمانده را غنیمت شمرده و ایدههای خود را از طریق مسیرهای اعلامی ستاد نخبگان ارسال کنند..
آخرین مهلت ارسال آثار: ۹ دی ماه ۱۴۰۴
زمان ارائه آثار برگزیده: ۲۳ دی ماه ۱۴۰۴