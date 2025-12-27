به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ مهلت ارسال ایده‌ها و طرح‌های نوآورانه به «طرح ایده نامه سبز» که با هدف شناسایی و حمایت از ایده‌های خلاقانه در راستای توسعه پایدار بخش کشاورزی و منابع طبیعی برگزار می‌شود، در روز ۹ دی ماه ۱۴۰۴ به پایان می‌رسد.

این طرح که با حمایت ستاد نخبگان و جوانان وزارت جهاد کشاورزی اجرا می‌شود، بستری ارزشمند برای نقش‌آفرینی نخبگان، پژوهشگران و جوانان علاقه‌مند فراهم آورده است.

از تمامی نخبگان، پژوهشگران، کارآفرینان و جوانانی که دارای ایده‌های خلاقانه، نوآورانه و عملیاتی در حوزه‌های مرتبط با کشاورزی نوین، فناوری‌های زیستی، کشاورزی هوشمند، مدیریت منابع آب و خاک و توسعه پایدار هستند، دعوت می‌شود تا فرصت باقی‌مانده را غنیمت شمرده و ایده‌های خود را از طریق مسیر‌های اعلامی ستاد نخبگان ارسال کنند..

آخرین مهلت ارسال آثار: ۹ دی ماه ۱۴۰۴

زمان ارائه آثار برگزیده: ۲۳ دی ماه ۱۴۰۴