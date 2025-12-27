به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ استاندار خوزستان با تاکید بر رفع کامل بلاتکلیفی ۵۲ هکتار اراضی تعاونی‌های گروه ملی، پیگیری‌ نهایی برای حل این معضل دیرینه در دستور کار قرار دارد.

سید محمدرضا موالی‌زاده، در حاشیه بازدید میدانی از اراضی یک‌هزار و ۲۰۰ قطعه‌ای تعاونی‌های گروه ملی گفت: به دنبال حضور اعضای تعاونی‌های سه‌گانه موضوع این زمین‌ها مطرح و بررسی شد.

استاندار خوزستان با اشاره به رایزنی‌های انجام‌شده اظهار داشت: با سازمان ملی زمین و مسکن نیز صحبت شده و نیاز به برخی استعلام‌های نهایی است.

موالی‌زاده تاکید کرد: این استعلام‌ها در هفته جاری انجام خواهد شد و پس از آن برای شرکت در جلسه هیئت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن به تهران خواهیم رفت.

وی گفت: امیدوارم این کار قطعی شود و مشکلی که سال‌های سال به تأخیر افتاده بود، به نتیجه برسد.

تالار صدای مردم ابتکار استاندار خوزستان برای پیگیری مشکلات اقشار مختلف مردم است.