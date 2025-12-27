بانوی ابهری ، ششدانگ یک باب عمارت متعلق به خود را در شهر ابهر وقف تحصیل طلاب حوزه علمیه کرد.

بانوی ابهری و وقف منزل مسکونی برای تحصیل طلاب

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ابهر زنجان بااعلام این خبر گفت:در اقدامی ارزشمند، خانم ماه جبین زمانی با حضور در اداره اوقاف و امور خیریه به همراه همسر خود، ششدانگ یک باب عمارت متعلق به خود را در شهر ابهر وقف کرد.

بر اساس وقفنامه، تولیت تا این موقوفه بر عهده یکی از روحانیون ابهری خواهد بود و درآمد‌های آینده این ملک باید پس از کسر هزینه‌های نگهداری و تعمیرات، هر ساله صرف حمایت از طلاب در حال تحصیل حوزه علمیه بشود.

به گفته حجت‌الاسلام محمدی واقف همچنین تأکید کرده است که اصل موقوفه باید حفظ شود و فروش یا تبدیل آن ممنوع است.

شهرستان ابهر ۲۱۰ مکان مذهبی وقفی مانند مسجد و حسینیه و ۱۳۵ موقوفه دارد که ۲۲ مورد از آنها را بانوان وقف کرده‌اند.