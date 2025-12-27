پخش زنده
نشست فعالان اقتصادی، فعالین صنعت نمایشگاهی و نمایشگاهداران با عنوان «کنسرسیوم خرید سهام نمایشگاه بینالمللی جمهوری اسلامی ایران» با هدف بررسی چگونگی امکان خرید سهامی نمایشگاه بین المللی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنا بر اعلام اموربین الملل نمایشگاه شهرآفتاب، نشست فعالان اقتصادی، فعالین صنعت نمایشگاهی و نمایشگاهداران با عنوان «کنسرسیوم خرید سهام نمایشگاه بینالمللی جمهوری اسلامی ایران» در سالن زندهیاد دکتر شیبانی، واقع در ساختمان شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد. این جلسه با محوریت واگذاری سهام شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران به بخش خصوصی و تبیین ابعاد حقوقی، مدیریتی و شهری خصوصیسازی نمایشگاه بینالمللی تهران شکل گرفت و در همین راستا، مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، به ایراد سخنرانی و پاسخ به دغدغهها و پرسشهای حاضران پرداخت.
تقدسینژاد: جایگاه صنعت نمایشگاهی ایران در جهان دونِ شأن کشور است / خصوصیسازی تنها راه نجات نمایشگاهها
عباس تقدسینژاد، مدیرعامل نمایشگاه بینالمللی شهر آفتاب، در نشست کنسرسیوم فروش نمایشگاه بینالمللی تهران که در شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد، با اشاره به اهمیت راهبردی صنعت نمایشگاهی در اقتصاد جهانی گفت: صنعت نمایشگاهی در دنیا سالانه بیش از ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار گردش مالی دارد، اما سهم ایران از این بازار حتی به دو همت هم نمیرسد و این موضوع جای تأسف دارد.
وی با مرور سابقه تاریخی صنعت نمایشگاهی در ایران گفت: ایران از سال ۱۸۵۱ و همزمان با برگزاری نمایشگاه کریستال پالاس، وارد این حوزه شده و از دهه ۱۳۳۰ صنعت نمایشگاهی بهصورت رسمی در کشور شکل گرفته است. با این حال، با وجود این پیشینه و توسعه نمایشگاهها در استانهای مختلف از دهه ۷۰، جایگاه ایران در صنعت نمایشگاهی جهان یا تعریف نشده یا بسیار ناچیز است.
تقدسینژاد با اشاره به تجربه کشورهای موفق افزود: در کشورهای پیشرو مانند آلمان، سنگاپور و امارات، نمایشگاهها با نگاه کاملاً خصوصی اداره میشوند و بهعنوان ابزاری برای توسعه تجارت، افزایش تولید، اشتغالزایی و رشد GDP مورد استفاده قرار میگیرند. در حالی که در ایران، همچنان مقاومتهایی عجیب در برابر خصوصیسازی این صنعت وجود دارد.
مدیرعامل نمایشگاه شهر آفتاب با انتقاد از عملکرد دولتمحور در رویدادهای بینالمللی گفت: تجربه اکسپو دوبی نشان داد که نگاه دولتی چه آسیبهایی به اعتبار بینالمللی کشور وارد کرد و حتی وعده جبران آن در اکسپو ژاپن نیز محقق نشد.
وی با اشاره به آمادگی خریداران برای ورود به این حوزه تصریح کرد: امروز خریداران بهصورت رسمی برای خرید مجموعه نمایشگاه بینالمللی تهران اعلام آمادگی کردهاند و امکان شکلگیری یک کنسرسیوم واقعی برای اداره خصوصی این صنعت وجود دارد. این موضوع میتواند سرآغاز جلسات بعدی و تصمیمسازی جدی درباره نحوه واگذاری باشد.
تقدسینژاد در پایان با اشاره به برنامههای توسعهای نمایشگاه شهر آفتاب گفت: ما مسیر توسعه را با نگاه خصوصی و سرمایهگذاری تعریف کردهایم و ترکیب ظرفیتهای شهر آفتاب با شرکت سهامی نمایشگاهها، در صورت شکلگیری یک تعامل واقعی، میتواند به نفع کل صنعت نمایشگاهی کشور باشد.
چمران:اداره نمایشگاه با بخش خصوصی، هم کیفیت را بالا میبرد هم بار ترافیکی شهر را کم میکند
چمران در ابتدای سخنان خود با اشاره به سابقه طولانی مدیریت شهری در مواجهه با مسئله نمایشگاههای تهران، تأکید کرد که از اوایل دهه ۸۰، ضرورت ایجاد نمایشگاههای مدرن و متناسب با نیازهای شهر تهران در دستور کار شورا و شهرداری قرار داشته است. به گفته وی، مطالعات گسترده، تأمین زمینهای مناسب، برگزاری مسابقات معماری و استفاده از مشاوران بینالمللی، همگی با هدف حل یک مشکل مزمن شهری یعنی تمرکز نمایشگاههای پرمخاطب در قلب تهران انجام شد.
وی با اشاره به راهاندازی نمایشگاه شهر آفتاب افزود: این مجموعه امروز بهطور مستمر میزبان رویدادهای نمایشگاهی است و ظرفیت آن میتواند در کنار دیگر فضاهای موجود مانند نمایشگاه گلوگیاه در پارک گفتوگو و برخی کاربریهای نمایشگاهی برج میلاد، بخش مهمی از نیاز نمایشگاهی پایتخت را پاسخ دهد. رئیس شورا تصریح کرد: هدف مدیریت شهری، تجمیع منطقی و همافزایی میان این ظرفیتهاست تا از فشار مضاعف بر بافت مرکزی شهر جلوگیری شود.
خصوصیسازی، شرط حضور در عرصه بینالمللی
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه نمایشگاههای بینالمللی دولتی عملاً امکان عضویت و حضور مؤثر در مجامع حرفهای جهانی را ندارند، اظهار کرد که همانگونه که در سایر کشورها و حتی در نمونههای داخلی، خصوصیسازی موجب ارتقای جایگاه بینالمللی شده، صنعت نمایشگاهی نیز ناگزیر از طی همین مسیر است. وی با رد برخی ادعاها درباره مخالفت نهادهای نظارتی با واگذاری نمایشگاه، گفت: اسناد رسمی موجود نشان میدهد که سازمان بازرسی و سایر مراجع قانونی، بر اجرای قانون و آغاز فرآیند واگذاری تأکید دارند و هرگونه توقف یا تعلل، مغایر نص صریح قانون است.
چمران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کاربری اراضی نمایشگاه بینالمللی تهران پرداخت و اعلام کرد: هرگونه تغییر کاربری خارج از چارچوب طرح جامع و تفصیلی شهر تهران، عملاً غیرممکن است. وی توضیح داد که تغییر کاربری تنها در محدودههای بسیار محدود و از مسیر کمیسیون ماده ۵ امکانپذیر است و شورا بهطور اصولی با تغییر کاربری فضای سبز مخالفت دارد، مگر در شرایط استثنایی و با جبران چندبرابری برای شهر. بر این اساس، به گفته وی، طرحهایی مانند مسکونیسازی، اداریسازی یا تجاریسازی گسترده در محدوده نمایشگاه اساساً موضوعیت ندارد و تنها فعالیتهایی در همان چارچوب نمایشگاهی و با اندیسهای مصوب قابل بررسی است.
رئیس شورا همچنین با یادآوری تصمیمات گذشته درباره محدودسازی نمایشگاههای پر ازدحام در محدوده فعلی نمایشگاه بینالمللی، به مصوبات مشترک با دولتهای پیشین اشاره کرد و گفت که از سالها قبل، به دلیل تبعات سنگین ترافیکی و اجتماعی، تأکید مدیریت شهری بر انتقال نمایشگاههای بزرگ و عمومی به خارج از هسته مرکزی شهر بوده است. وی افزود: تجربه جلوگیری از برگزاری نمایشگاه کتاب و برخی رویدادهای مشابه در این محدوده، نشان داد که این رویکرد تا چه اندازه در کاهش فشار بر شهر مؤثر بوده است.
چمران با اشاره به نقش بخش خصوصی در ارتقای بهرهوری، تصریح کرد: تجربه فروش بخشی از سهام نمایشگاه شهر آفتاب در دورههای گذشته نیز بر همین مبنا انجام شد و اگرچه به دلیل تغییر دوره مدیریت شورا، این فرآیند به سرانجام نرسید، اما اعتقاد مدیریت شهری همواره بر این بوده که بخش خصوصی توانمند، دلسوز و برنامهمحور، میتواند مجموعههای نمایشگاهی را بهتر از مدیریت دولتی اداره کند، درآمدزایی پایدار ایجاد کند و در عین حال، منافع عمومی و حقوق شهروندان را حفظ کند.
وی در ادامه به موضوع تعهدات جاری نمایشگاه اشاره کرد و گفت: واگذاری به بخش خصوصی بههیچوجه به معنای نادیده گرفتن تعهدات قبلی نیست و تمامی قراردادها و مسئولیتهای موجود، همچنان پابرجا خواهد بود. به گفته چمران، سرمایهگذار خصوصی پیش از ورود، همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حقوقی پروژه را بررسی میکند و بر همین اساس، فرآیند واگذاری میتواند بدون ایجاد خلل در فعالیتهای جاری انجام شود.
درخواست صریح بخش خصوصی از رئیسجمهور برای اجرای اصل ۴۴ در نمایشگاه بینالمللی
در ادامه نشست کنسرسیوم خرید سهام نمایشگاه بینالمللی جمهوری اسلامی ایران، به نامه رسمی بخش خصوصی خطاب به رئیسجمهور اشاره شد؛ نامهای که با امضای مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، و جمعی از فعالان اقتصادی، تولیدی، خدماتی و سرمایهگذاری تهیه و برای مسعود پزشکیان، رئیسجمهور جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است.
در این نامه، با استناد مستقیم به بیانات مقام معظم رهبری درباره موانع اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، تصریح شده است که مخالفان خصوصیسازی به دو گروه تقسیم میشوند؛ گروهی که تمایلی به رفع ناکارآمدیها ندارند و گروهی که بهدلیل منافع تثبیتشده، از تغییر وضعیت موجود هراس دارند. نویسندگان نامه تأکید کردهاند که سیاستهای کلی اصل ۴۴ بهصراحت با هدف ورود سرمایهگذاری سالم و کارآمد بخش خصوصی ابلاغ شده و تعلل در اجرای آن، مغایر جهتگیریهای کلان نظام است.
در متن نامه آمده است که شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران بیش از ۱۵ سال است در فهرست واگذاری قرار دارد، اما هر سال به بهانههای مختلف و با مداخلات غیرقانونی، فرآیند واگذاری آن متوقف یا منحرف شده است. در ادامه تأکید شده که حتی در سال جاری، برخی مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت با تهدید و اعمال فشار، نهتنها از انجام وظایف قانونی خود در مسیر واگذاری عدول کردهاند، بلکه سرمایهگذاران علاقهمند را نیز از ورود به این حوزه منصرف ساختهاند.
نویسندگان نامه با اشاره به مکاتبات رسمی موجود، اعلام کردهاند که حتی از ورود کارشناسان رسمی و قانونی سازمان خصوصیسازی برای قیمتگذاری داراییها که از وظایف ذاتی این سازمان است، به مجموعه نمایشگاه بینالمللی جلوگیری شده و این اقدام، مصداق آشکار اخلال در اجرای قانون عنوان شده است.
در بخش دیگری از نامه، با تأکید بر توانمندی بخش خصوصی ایران، تصریح شده است که همانند کشورهای تراز اول جهان، مدیریت نمایشگاههای بینالمللی توسط بخش خصوصی میتواند این صنعت را در بالاترین سطح حرفهای، اقتصادی و بینالمللی اداره کند. در همین راستا، به همکاریهای مشترک میان شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی و شرکت نمایشگاه شهر آفتاب با حمایت شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران اشاره شده و آمده است که این همافزایی میتواند مشکلات مزمن نمایشگاههای پرمخاطب، از جمله معضلات ترافیکی و آسیبهای محیطزیستی را بهطور مؤثر حلوفصل کند.
در پایان نامه، امضاکنندگان با درخواست صدور دستور سریع و قاطع از سوی رئیسجمهور، خواستار جلوگیری از هرگونه دخالت غیرقانونی در امر واگذاری این مجموعه مهم ملی و بینالمللی شدهاند. همچنین داوود آدینه و عباس تقدسینژاد بهعنوان نمایندگان کنسرسیوم خریداران برای پیگیری موضوع به ریاست جمهوری معرفی شدهاند. این نامه برای استحضار وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز ارسال شده و از سایر فعالان علاقهمند دعوت شده است تا با امضای آن، حمایت خود را از اجرای کامل و بیوقفه خصوصیسازی نمایشگاه بینالمللی جمهوری اسلامی ایران اعلام کنند.
در بخش پایانی این نشست، رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به نامه مذکور کنسرسیوم متقاضی خرید سهام نمایشگاه بینالمللی خطاب به رئیسجمهور، تأکید کرد که اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و جلوگیری از مداخلات غیرقانونی در مسیر واگذاری، مطالبه جدی بخش خصوصی و مدیریت شهری است. وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری دولت، شورا و فعالان صنعت نمایشگاهی، آیندهای کارآمدتر، منظمتر و کمهزینهتر برای صنعت نمایشگاهی تهران رقم بخورد؛ آیندهای که هم به نفع شهر باشد و هم جایگاه بینالمللی ایران را در این حوزه ارتقا دهد.