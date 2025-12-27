به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرهنگ پاسدار کاظم کبیری افزود: بسیجیان با رشته‌های مختلف ازجمله؛ روانپزشکی، روانشناسی، متخصص زنان و زایمان، مامایی، مراقبت سلامت و بهورزان بصورت داوطلب در مراکز نفس برای پیشگیری از سقط جنین عمدی در خانواده‌ها کمک می‌کنند.

وی افزود: از آذرماه ۱۴۰۱ که نخستین مرکز نفس در استان راه اندازی شده تا امروز که ۱۴ مرکز نفس فعال داریم، از ۴۶۳ سقط جنین عمدی و غیرقانونی پیشگیری شده و ۱۸۰ مورد تولد فرزند داشته‌ایم.