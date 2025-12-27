معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی، از آغاز عملیات گمانه‌زنی در محوطه تاریخی گوی تپه ارومیه خبر داد.

به‌گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، داوود فرازی امروز گفت : تپه باستانی «گوی‌تپه» ارومیه در سال‌های گذشته به دلیل فعالیت‌های انسانی، به‌ویژه ساخت و ساز‌های مسکونی که در عرصه اثر تاریخی انجام شده، آسیب دیده و این آسیب منجر به تخریب‌های عمده‌ای در عرصه اثر شده است.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: به همین دلیل، ضروری بود تا با انجام عملیات گمانه‌زنی، عرصه حقیقی اثر مشخص شود که با پیگیری‌های انجام شده، مجوز گمانه‌زنی به‌منظور تعیین عرصه و حریم محوطه تاریخی گوی‌تپه ارومیه از پژوهشگاه میراث‌فرهنگی اخذ شد و در نهایت با مشخش شدن پیمانکار ذی‌صلاح ، عملیات کاوش و پژوهش آغاز شده است.

وی گفت : با تصویب نقشه عرصه و حریم و ضوابط مربوطه، اقدامات قانونی لازم برای صیانت از محوطه تاریخی گوی‌تپه انجام خواهد شد.

فرازی افزود : محوطه تاریخی «گوی تپه»، واقع در ۶ کیلومتری جنوب شرقی ارومیه و با ارتفاع ۲۴ متر، یکی از مرتفع‌ترین دشت‌های ارومیه محسوب می‌شود، این محوطه به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین آثار دوره هزاره سوم قبل از میلاد و عصر آهن در شمال غرب کشور شناخته می‌شود که در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۴۷ با شمارهٔ ثبت ۴۲۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت : «گوی‌تپه» در سال ۱۹۴۸ میلادی توسط باستان‌شناس انگلیسی، برتون براون، از دانشگاه منچستر مورد کاوش قرار گرفت که در نتیجه آن، هفت دوره استقرار انسانی و فرهنگی از دوره مس و سنگ تا دوره آهن شناسایی شد.