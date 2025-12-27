رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با تأکید بر موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در مسیر مهاجرت ملخ صحرایی، اعلام کرد که «آمادگی دائمی» برای مقابله با این آفت خطرناک با همکاری تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌ها ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مریم جلیلی‌مقدم در جریان رزمایش ملی آمادگی برای مقابله با آفت ملخ صحرایی در بوشهر، با اشاره به تداوم ورود این آفت از مسیر‌هایی مانند شاخ آفریقا و پاکستان، گفت: حفظ آمادگی هر ساله حیاتی است.

وی خطر این آفت را بسیار جدی دانست و هشدار داد: هر کیلومتر مربع توده ملخ می‌تواند تا ۸۰ میلیون ملخ را در خود جای دهد که خسارات جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت.

رئیس سازمان حفظ نباتات با اشاره به افزایش پوشش گیاهی به علت بارندگی‌ها به عنوان عامل رشد جمعیت ملخ‌ها، تأکید کرد که در شرایط هجوم، ناچار به استفاده از مبارزه شیمیایی برای جلوگیری از نابودی محصولات کشاورزی و به خطر افتادن امنیت غذایی کشور هستیم.

جلیلی‌مقدم در پایان بر لزوم همکاری بین‌بخشی تأکید کرد و گفت: «مبارزه با این آفت صرفاً وظیفه وزارت جهاد کشاورزی نیست، بلکه همراهی تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط در ستاد و استان‌ها را می‌طلبد. هدف از برگزاری این رزمایش، ایجاد آمادگی و تجهیز کامل امکانات در مواجهه با هرگونه هجوم پیش‌بینی نشده عنوان شد.