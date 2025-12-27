مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد فارس گفت: برنامه‌های اعتکاف امسال با رویکرد گروه‌های سنی مختلف، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، تدارک دیده شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حجت‌الاسلام امیدی افزود: اعتکاف از سیزدهم ماه رجب، همزمان با ولادت حضرت امیرالمؤمنین(ع)، آغاز می‌شود و تا پانزدهم رجب، مصادف با وفات حضرت زینب کبری(س)، ادامه خواهد داشت.

امیدی با اشاره به محتوای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای معتکفان بیان کرد: با همکاری خادمان مساجد، گروه‌های جهادی و سایر فعالان فرهنگی، برنامه‌هایی همچون اطلاع‌رسانی احکام و اعمال اعتکاف پیش از آغاز مراسم در فضای مجازی، شرح ادعیه، تفسیر قرآن کریم، حلقه‌های معرفتی و کتابخوانی با محوریت آثار مرتبط با شهدا، سخنرانی‌های تبیینی و بصیرتی، پاسخگویی به پرسش‌ها و شبهات و بهره‌گیری از ظرفیت اساتید دانشگاه، طلاب و روحانیون فعال در حوزه خانواده و ازدواج اجرا خواهد شد.

وی افزود: برپایی مراسم جشن، آذین‌بندی مساجد و معابر، تجلیل از پدران شهدا و ایثارگران، مسابقات فرهنگی و هنری، مسابقات کتابخوانی، اهدای هدیه به کودکان و نوجوانان همنام حضرت علی(ع) و توزیع بسته‌های معیشتی همزمان با سیزدهم ماه رجب و ولادت حضرت علی(ع) که به نام روز پدر پیش‌بینی شده است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد فارس همچنین از پیش‌بینی اعتکاف‌های مادر و فرزندی و پدر و فرزندی خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با هدف تقویت پیوند میان والدین و فرزندان طراحی شده و امکان بهره‌مندی مشترک خانواده‌ها از فضای معنوی اعتکاف را فراهم می‌کند.