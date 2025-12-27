به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: مرحله نهایی دومین رویداد سالانه هوش مصنوعی در کارآفرینی نوین، چهارشنبه دهم دی‌ماه ۱۴۰۴ در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار خواهد شد.

این رویداد به صورت همزمان از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ در دو سالن جلسات و اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار می‌شود، یکی از بخش‌های اصلی این برنامه، برپایی کارگاه آموزشی تخصصی هوش مصنوعی است.

این دانشگاه اعلام کرد: در بخش اصلی رویداد، ۱۰ ایده برتر که در مراحل پیشین انتخاب شده‌اند، اقدام به ارائه طرح‌های خود در مقابل هیئت داوران خواهند کرد. در پایان، داوران ۳ ایده برگزیده را انتخاب و از صاحبان این ایده‌ها با اهدای جوایزی تجلیل خواهد شد.