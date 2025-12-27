مادر شهید حمید علی‌نقی قهفرخی آسمانی شد و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حاجیه خانم فرنگیس قاسمی چالشتری مادر شهید والامقام حمید علی نقی قهفرخی پس از تحمل سال‌ها رنج فراق فرزندش دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست

شهید حمید علی‌نقی دهم دی ماه ۱۳۴۵ در شهر امیدیه از توابع شهرستان بهبهان به دنیا آمد. وی تا دوم راهنمایی درس خواند و به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت و بیست و یکم بهمن ۱۳۶۴ در شلمچه به شهادت رسید.

اثری از پیکر ایشان تاکنون به دست نیامده است.

مزار یادبود این شهید در بهشت دو‌معصوم شهرکرد قرار دارد