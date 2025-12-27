اتوبوس حادثهدیده در بزرگراه ستاری متعلق به شرکت واحد نیست
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در واکنش به انتشار خبری در رسانهها درباره برخورد یک اتوبوس با دیواره بزرگراه ستاری و اشاره به ارتباط آن با «اتوبوس شرکت واحد»، اعلام کرد؛ این اتوبوس هیچ ارتباطی با ناوگان شرکت واحد ندارد و تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر تعلق آن به شرکت واحد تأیید نشده است.
به گزاش خبرگزاری صداوسیما
شرکت واحد ضمن اظهار تأسف از وقوع حوادث رانندگی و هرگونه خسارت جانی و مالی برای مردم، تأکید میکند که ایمنی، آموزش و نظارت بر رانندگان و ناوگان حملونقل عمومی از اولویتهای اصلی این مجموعه است.
همچنین از رسانههای محترم درخواست میشود در انتشار اخبار مرتبط با ناوگان حملونقل عمومی دقت کافی داشته باشند تا از هرگونه برداشت نادرست جلوگیری شود.
گفتنی است :ساعت ۱۰:۳۳ امروز شنبه برخورد یک دستگاه اتوبوس با دیوار در بزرگراه ستاری ابتدای خیابان مخبری به ۱۱۵ اعلام شد.
به گفته سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران ادامه داد: این حادثه ۲ مصدوم داشت که به بیمارستان منتقل شدند.