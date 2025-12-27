اتوبوس حادثه‌دیده در بزرگراه ستاری متعلق به شرکت واحد نیست

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در واکنش به انتشار خبری در رسانه‌ها درباره برخورد یک اتوبوس با دیواره بزرگراه ستاری و اشاره به ارتباط آن با «اتوبوس شرکت واحد»، اعلام کرد؛ این اتوبوس هیچ ارتباطی با ناوگان شرکت واحد ندارد و تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر تعلق آن به شرکت واحد تأیید نشده است.