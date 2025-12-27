

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران از ۲۸ آبان با حضور ۱۲ تیم در دو گروه مقدماتی زیر آغاز شده است:

گروه A: فولاد هرمزگان، شهداب بافق، پاس بندر ترکمن، استقلال خراسان رضوی، شهداب جوان بافق و پاس آق قلا

گروه B: پیکان بندر دیر، پارس جنوبی عسلویه، رازین پلیمر تهران، شهرداری مراغه، همای کیش و نماینده سمنان

مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال ساحلی امسال در هر گروه و هر هفته بصورت یک تور در دو گروه سه تیمی آغاز می‌شود و پس از انجام مرحله گروهی تمامی تیم‌ها به مرحله حذفی، سپس نیمه نهایی، رده بندی و فینال و در نهایت قهرمان هر هفته مشخص می‌گردد.

بر اساس اعلام کمیته ساحلی هفته چهارم لیگ برتر والیبال ساحلی در گروه یک به میزبانی باشگاه شهداب بافق پیگیری خواهد شد که ورود تیم‌ها روز جمعه ۱۲ دی است و مسابقات روز‌های ۱۳ تا ۱۵ دی پیگیری می‌شود.

همچنین باشگاه فرهنگی پارس ورزشی جنوبی عسلویه میزبان هفته چهارم این رقابت‌ها در گروه دوم است و تیم‌ها روز جمعه ۱۲ دی وارد شهر مسابقات خواهند شد و مسابقات در روزهای۱۳ تا ۱۵ دی‌ماه پیگیری می‌شود.

هفته پنجم لیگ برتر والیبال ساحلی نیز با ورود تیم‌های گروه اول از روز سه‌شنبه ۱۶ دی به شهر میزبان (شهداب جوان بافق) شروع خواهد شد و مسابقات ۱۷ تا ۱۹ دی ماه دنبال می‌شود.

نماینده بندر دیر نیز میزبان گروه دوم لیگ برتر والیبال ساحلی در هفته پنجم است که تیم‌ها روز سه‌شنبه ۱۶ دی ماه وارد می‌شوند و مسابقات در روز‌های ۱۷ تا ۱۹ دی ماه پیگیری خواهد شد.

تیم‌های فولاد هرمزگان و بندر پیکان دیر در هفته‌های اول تا سوم لیگ برتر ساحلی به مقام قهرمانی دست یافتند.