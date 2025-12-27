به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگسالان تیراندازی با کمان در رشته کامپوند، به میزبانی سایت آزادی تهران برگزار شد و در پایان این رقابت‌ها، امیرمحمد رحیمی، ورزشکار شایسته استان خراسان رضوی، با عملکردی درخشان موفق به کسب مقام نخست شد.

رحیمی با این عنوان ارزشمند، جواز حضور در اردوی تیم ملی بزرگسالان تیراندازی با کمان را به‌دست آورد تا نماینده‌ای از خراسان رضوی در جمع برترین‌های کشور باشد.