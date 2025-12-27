معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان با اشاره به بهره‌برداری از پل جهتی انصارالمهدی (عج) و تقاطع شهید پیرمحمدی گفت: این طرح با رفع یکی از گره‌های اصلی ترافیکی، نقش مؤثری در روان‌سازی تردد و بهبود دسترسی‌های غرب شهر زنجان ایفا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ مسعود بیات‌منش صبح امروز در آیین افتتاح فاز نخست پروژه شهیدان کریمی شامل پل جهتی انصارالمهدی (عج) و تقاطع شهید پیرمحمدی، با تاکید بر جایگاه ویژه زنجان به‌عنوان مرکز استان و یکی از شهر‌های مهم شمال‌غرب کشور، گفت: زنجان با عبور جمعیت از مرز ۵۰۰ هزار نفر وارد مرحله مدیریت کلان‌شهری شده و این موضوع ضرورت ارتقای زیرساخت‌ها و خدمات شهری را دوچندان کرده است.

وی با اشاره به دستور ویژه استاندار زنجان در ابتدای فعالیت دولت مبنی بر همراهی کامل دستگاه‌های اجرایی با شهرداری‌ها افزود: بر همین اساس، همکاری و هماهنگی حداکثری میان مجموعه استانداری، شهرداری زنجان و شورای اسلامی شهر شکل گرفت و اجرای طرح هایی نظیر شهیدان کریمی، نتیجه همین همدلی و همراهی است.

معاون عمرانی استانداری زنجان با قدردانی از شهرداری زنجان و کارکنان این مجموعه افزود: در این دوره، بسیاری از دغدغه‌های مزمن شهری از جمله بهسازی معابر، روکش آسفالت، کف‌سازی‌ها و ساماندهی بافت مرکزی شهر و بازار تا حد زیادی مرتفع شده و خدمات شهری به‌صورت منظم در حال ارائه است.

بیات‌منش با تشریح گستره خدمات شهری زنجان تصریح کرد: محدوده قانونی شهر زنجان حدود ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار و حریم آن نزدیک به ۴۰ هزار هکتار است که بخش قابل توجهی از این حریم نیازمند خدماتی هم‌سطح داخل محدوده شهری است؛ موضوعی که مستلزم ساختار اجرایی گسترده و برنامه‌ریزی دقیق است.

وی با اشاره به عقب‌ماندگی زیرساختی متناسب با رشد سریع شهر در دو دهه گذشته ادامه داد: برای رسیدن زنجان به نقطه تعادل در حوزه زیرساخت‌ها، به‌ویژه در بخش حمل‌ونقل و گردشگری، اجرای طرح هایی به ارزش حدود ۳۰ همت ضروری است.

معاون عمرانی استانداری زنجان با تاکید بر نقش شورا‌های اسلامی شهر در سیاست‌گذاری و مدیریت شهری گفت: شورا‌ها با انتخاب شهرداران، بازوی اجرایی برنامه‌های توسعه شهری هستند و لازم است شهروندان در انتخابات پیش‌رو با حضور آگاهانه و پرشور، در انتخاب تیم مدیریت شهری آینده نقش مؤثری ایفا کنند.

بیات‌منش گفت: در کنار انجام وظایف جاری شهرداری، بودجه شهر زنجان باید در یک برنامه چهار‌ساله به بیش از یک همت افزایش یابد تا امکان جبران کمبود‌های زیرساختی و اجرای پروژه‌های کلان شهری فراهم شود.

وی با اشاره به نیاز‌های حوزه حمل‌ونقل شهری زنجان افزود: تکمیل کمربندی شمالی، رینگ‌های ترافیکی، اصلاح محور‌های شریانی و پروژه‌های بازآفرینی شهری از جمله اولویت‌هایی است که باید در سال‌های آینده دنبال شود.

معاون عمرانی استانداری زنجان همچنین به اهمیت طرح های گردشگری اشاره کرد و افزود: اجرای طرح های بزرگ گردشگری، پارک‌های شهری و طرح‌های توسعه‌ای می‌تواند نقش مهمی در افزایش ارزش افزوده شهر زنجان داشته باشد.

بیات‌منش در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به طرح شهیدان کریمی گفت: در آغاز اجرای این طرح، با توجه به پیچیدگی‌های فنی و حجم بالای منابع مالی مورد نیاز، تردید‌هایی وجود داشت، اما این طرح از ضروری‌ترین طرح های غرب شهر زنجان برای رفع گره‌های ترافیکی بود و امروز شاهد بهره‌برداری از فاز نخست و مهم‌ترین بخش آن هستیم.

وی همکاری دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان از جمله سپاه، آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات را عامل تسریع در اجرای طرح دانست و ابراز امیدواری کرد: در آینده‌ای نزدیک، فاز‌های بعدی طرح نیز به بهره‌برداری برسد.