به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛جانشین سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با اشاره به اینکه گردهمایی بزرگ دختران حاج قاسم برنامه محوری هفته ی مقاومت در استان است بر الگوگیری مدیران اجرایی از مکتب شهید سلیمانی تأکید کرد و گفت:ضروری‌ترین نیاز امروز جامعه ما مدیریت جهادی است، اگر مدیران با روحیه جهادی و تبعیت از مکتب حاج قاسم عمل کنند، مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور قابل حل خواهد بود

سرهنگ بهزاد بازوند با اشاره به فرا رسیدن هفته مقاومت و ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی افزود:این ایام فرصت ارزشمندی برای تبیین فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت در سطح جامعه است و همه ی دستگاه‌ها باید با مدیریت جهادی در اجرای برنامه‌ها مشارکت کنند.

وی با بیان اینکه هفته ی مقاومت از یازدهم تا هجدهم دی‌ماه در سراسر کشور و استان لرستان برگزار می‌شود، بیان کرد: شعار محوری این هفته «ایران‌مرد» تعیین شده است.

سرهنگ بازوند گفت: برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای مقاومت با محوریت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در مراکز استان و شهرستان‌ها، اعزام کاروان‌های راهیان مکتب شهید سلیمانی به کرمان با حضور اقشار مختلف بسیج از جمله فرهنگیان، کارمندان و دانشجویان، نشست‌های تخصصی بررسی ابعاد حقوقی ترور ناجوانمردانه شهید سلیمانی، دیدار و تفقد از خانواده‌های معظم شهدای مدافع حرم، اعزام اردو‌های جهادی پزشکی تحت عنوان سفیران سلامت به مناطق محروم، اجرای پویش «یک خط برای حاج قاسم» توسط بسیج دانش‌آموزی در مدارس، برپایی ایستگاه‌های سلامت و موکب‌های فرهنگی در استان از جمله برنامه‌های هفته ی مقاومت در استان هستند.

وس بیان کرد: گردهمایی بزرگ دختران حاج قاسم در ۱۳ نقطه‌ ی استان به عنوان برنامه محوری این هفته در لرستان تعریف شده است.

جانشین سپاه حضرت ابوالفضل (ع) در لرستان با اشاره به ضرورت روشنگری در مدارس و دانشگاه‌ها گفت: باید سبک زندگی و مکتب مقاومت شهدا برای نسل جوان تبیین شود.

وی افزود: تجربه ۴۵ ساله جمهوری اسلامی در مقابله با استکبار جهانی و نمونه‌های مقاومت در کشورهایی، چون یمن، فلسطین، لبنان و سوریه باید به‌درستی برای نوجوانان و جوانان تشریح شود.

جانشین سپاه لرستان افزود: امروز دشمن علاوه بر حوزه ی نظامی، در عرصه‌های نرم، جنگ شناختی، سایبری و رسانه‌ای در حال جنگ تمام‌عیار با ملت ایران است و هدف اصلی آنان ناامید کردن مردم از نظام و ناکارآمد جلوه دادن دولت است که هفته مقاومت فرصتی است تا با تبیین و روشنگری، این توطئه‌ها خنثی شود.