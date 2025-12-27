پخش زنده
فصلهای سال، جلوهای از قدرت خالق متعال و فرصتی برای تأمل انسان در گذر زمان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فصلهای سال، نشانهای روشن از قدرت خالق تواناست؛ نشانههایی برای انسان تا در گردش روزگار و آمدوشد فصلها درنگ کند، بیندیشد و ثمره این تفکر را در اخلاق و کردار روزمره خود جاری سازد.
فصلها میآیند و میگذرند، همانگونه که سالهای عمر ما سپری میشود؛ اما آنچه در پایان به یادگار میماند، نه تکرار روزها، که حسن خُلق و زیبازیستن در روزگاری است که انسانها بیش از هر زمان، گرفتار تکرارها شدهاند.
گزارش از عباس نواییان