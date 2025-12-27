وانت پراید سایپا، ۷۰ میلیون تومان گران شد

وانت پراید سایپا، ۷۰ میلیون تومان گران شد

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا وسیما؛ خودروسازی سایپا قیمت وانت سایپا ۱۵۱ ارتقاء یافته (GX) را با افزایش قیمت بیش از ۷۰ میلیون تومانی نسبت به مرحله قبلی فروش، عرضه خواهد کرد.

بر اساس اعلام این خودروساز؛ قیمت جدید وانت سایپا ۱۵۱ ارتقاء یافته (GX) ۵.۶۹۹.۴۲۰.۰۰۰ ریال اعلام شده که در مقایسه با قیمت مرحله قبلی (۴.۹۸۵.۰۰۰.۰۰۰) ۷۱ میلیون تومان افزایش نشان می‌دهد.

بر اساس اعلام این خودروساز؛ از روز دوشنبه ۸ دیماه پایگاه فروشی اینترنتی این شرکت تا تکمیل ظرفیت فعال خواهد بود.

زمان تحویل محصول یاد شده در فروش فوق العاده، ۹۰ روز پس از پذیرش است.

