امام‌جمعه شهرستان قرچک از برگزاری مراسم اعتکاف در ۲۰ مسجد این شهرستان با مشارکت گسترده اقشار مختلف مردم، به‌ویژه دانش‌آموزان خبر داد و پیش‌بینی کرد بیش از ۷ هزار نفر در این مراسم معنوی شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام اسماعیلی با اشاره به اهمیت اعتکاف در شریعت اسلامی اظهار کرد: اعتکاف از عبادات عظیم و انسان‌ساز است که زمینه ارتقای معنویت فردی و تقویت هویت دینی جامعه را فراهم می‌کند و فرصتی ناب برای خلوت با خداوند و بازگشت به سرچشمه ایمان و اخلاص به شمار می‌رود.

وی افزود: معتکف میهمان خاص پروردگار است و این عبادت نورانی نقش مهمی در تزکیه نفس تعمیق معرفت دینی و رشد معنوی آحاد جامعه به‌ویژه نسل نوجوان و جوان دارد.

حجت‌الاسلام اسماعیلی تصریح کرد: مراسم اعتکاف امسال با برنامه‌ریزی منسجم و همکاری نهادهای فرهنگی و مذهبی برگزار می‌شود و در مجموع در ۲۰ مسجد شهرستان برگزار خواهد شد و از این تعداد، ۸ مسجد ویژه دانش‌آموزان ۴ مسجد ویژه برادران ۹ مسجد ویژه خواهران و یک مسجد به‌صورت خانوادگی اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه بیش از ۲۵۰۰ دانش‌آموز در مراسم شرکت خواهند کرد افزود:این آمار نسبت به سال گذشته ۵۰۰ نفر رشد داشته و میزان مشارکت عمومی مردم بین ۶ تا ۷ هزار نفر برآورد شده است که نشان‌دهنده جایگاه رفیع اعتکاف در میان مردم مؤمن شهرستان است.

امام‌جمعه قرچک از همکاری اداره تبلیغات اسلامی مرکز رسیدگی به امور مساجد و سایر دستگاه‌ها در برگزاری باشکوه مراسم تقدیر کرد و همچنین بر نقش خیرین در تسهیل اجرای برنامه تأکید نمود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تمهیدات لازم برای اقامه نمازهای جماعت در سه وعده شبانه‌روز در ایام اعتکاف اندیشیده شده و درب مساجد برای اقامه نماز جماعت و استفاده عموم مردم باز خواهد بود.