۱۰۰ کلاه ایمنی رایگان از ابتدای سال جاری تاکنون، بین موتورسواران آبادان توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان آبادان، از اجرای طرح اهدای کلاه ایمنی رایگان به موتورسواران در راستای ارتقای ایمنی راکبین خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۰۰ کلاه ایمنی بهصورت رایگان بین موتورسواران این شهرستان توزیع شده است و تا پایان سال نیز ۵۰ کلاه ایمنی دیگر اهدا خواهد شد.
مهران خاویزی با تأکید بر اهمیت استفاده از تجهیزات ایمنی افزود: استفاده از کلاه ایمنی استاندارد میتواند تا ۷۰ درصد از آسیبهای شدید و منجر به فوت در حوادث رانندگی جلوگیری کند و نقش مهمی در کاهش تلفات جادهای دارد.
در ادامه، سرهنگ مهرپرور، رئیس پلیس راه آبادان ـ اهواز، با اشاره به نقش فرهنگسازی در کاهش سوانح رانندگی اظهار کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و استفاده مستمر از کلاه ایمنی، از مهمترین عوامل پیشگیری از حوادث ناگوار برای موتورسواران است.
وی افزود: پلیس راه با همکاری دستگاههای اجرایی، ضمن برخورد با تخلفات حادثهساز، از اجرای طرحهای پیشگیرانه و آموزشی در حوزه ایمنی ترافیک حمایت میکند و از موتورسواران خواست با رعایت مقررات، در حفظ جان خود و دیگر کاربران جاده سهیم باشند.