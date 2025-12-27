پخش زنده
رقابتهای بسکتبال لیگ حرفهای باشگاههای کشور با برگزاری ۱۰ دیدار هفته هشتم پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ۱۰ دیدار هفته هشتم رقابتهای بسکتبال لیگ حرفهای باشگاههای کشور برگزار شد و طی آن تیمهای نفت و گاز گچساران، اروند سیرجان، مقاومت شهرداری تبریز، نبوغ اراک و مهرپارسا کرج از گروه «الف» و تیمهای گاز تهران، گل گهر سیرجان، کاله تهران، مس رفسنجان و نفت تهرانسر از گروه «ب» حریفان شان را با شکست مواجه کردند.
نتایج دیدارهای برگزار شده در این هفته از رقابتها به این شرح است:
گروه الف
کاوان بسکتبال قشم ۷۰ - نفت و گاز گچساران ۷۶
هیرکان رشت ۶۷ - اروند سیرجان ۷۵
نیروزمینی ارتش ۹۳ - مقاومت شهرداری تبریز ۹۶
نبوغ اراک ۶۶ - محکم کار اصفهان ۶۲
مهرپارسا کرج ۱۰۱ - گلنور شهر قدس ۹۵
گروه ب
گاز تهران ۹۸ - قهرمانان جاوید زنجان ۸۸
آنامیس میناب ۶۳ - گلگهر سیرجان ۸۶
کاله تهران ۸۰ - نفت امیدیه ۷۱
مس رفسنجان ۹۲ - عقاب تهران ۷۸
مولتی کافه مشهد ۸۴ - نفت تهرانسر ۱۰۶