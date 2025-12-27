به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ۱۰ دیدار هفته هشتم رقابت‌های بسکتبال لیگ حرفه‌ای باشگاه‌های کشور برگزار شد و طی آن تیم‌های نفت و گاز گچساران، اروند سیرجان، مقاومت شهرداری تبریز، نبوغ اراک و مهرپارسا کرج از گروه «الف» و تیم‌های گاز تهران، گل گهر سیرجان، کاله تهران، مس رفسنجان و نفت تهرانسر از گروه «ب» حریفان شان را با شکست مواجه کردند.

نتایج دیدار‌های برگزار شده در این هفته از رقابت‌ها به این شرح است:

گروه الف

کاوان بسکتبال قشم ۷۰ - نفت و گاز گچساران ۷۶

هیرکان رشت ۶۷ - اروند سیرجان ۷۵

نیروزمینی ارتش ۹۳ - مقاومت شهرداری تبریز ۹۶

نبوغ اراک ۶۶ - محکم کار اصفهان ۶۲

مهرپارسا کرج ۱۰۱ - گلنور شهر قدس ۹۵

گروه ب

گاز تهران ۹۸ - قهرمانان جاوید زنجان ۸۸

آنامیس میناب ۶۳ - گل‌گهر سیرجان ۸۶

کاله تهران ۸۰ - نفت امیدیه ۷۱

مس رفسنجان ۹۲ - عقاب تهران ۷۸

مولتی کافه مشهد ۸۴ - نفت تهرانسر ۱۰۶