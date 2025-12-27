به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت:دستگاه قضایی درراستای رسالت ذاتی خود وباهدف پیشگیری و مقابله با جرایم، بامجرمان ومتخلفان انتخاباتی بصورت قاطعانه وبدون اغماض برخورد می‌کند.

ناصر عتباتی درنخستین جلسه ستاد پیشگیری از جرایم وتخلفات انتخاباتی استان افزود:تآمین سلامت و امنیت انتخابات درسایه حضور پرشور مردم از مهمترین اهداف ستاد پیشگیری ومقابله با جرایم انتخاباتی است.

وی بااشاره به برگزاری همزمان هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا و نیز میان‌دوره‌ای مجلس درحوزه انتخابیه اشنویه ونقده در۱۱ اردیبهشت سال آینده گفت:۶۸ نماینده قضایی هیئت‌های اجرایی سراسر استان معرفی وحکم آنها صادر شده است.

حسین مجیدی دادستان عمومی وانقلاب استان وکمال حسین پور رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا استان هم دراین جلسه برانضباط اجتماعی خاص ازسوی همه گروه‌های حساس جامعه برای مشارکت عمومی وپرشور مردم در انتخابات تأکید کردند.