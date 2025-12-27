سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری خوزستان گفت: ستاد اربعین خوزستان با کسب امتیاز ۹۷۳.۱۲ از یکهزار و رتبه اول میان ستاد‌های استانی، بار دیگر نشان داد که استان در مدیریت مرز‌های زیارتی، کیفیت خدمات و توسعه زیرساخت‌ها به یک معیار ملی برای میزبانی زائران حسینی تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، نعیم حمیدی بیان کرد: خوزستان در اربعین امسال، روایتی ارتقایافته از مدیریت مرزی و خدمات‌رسانی را ارایه داد، روایتی که ریشه در یک تلاش مستمر سالانه دارد و آن شعاری بهتر شدن در هر دوره نسبت به سال قبل است.

وی گفت: این استان با تکیه بر تجربه‌اندوزی، آسیب‌شناسی دقیق و برنامه‌ریزی منسجم، موفق شد عملکردی کم‌نظیر در سازماندهی بزرگ‌ترین گردهمایی مذهبی جهان ثبت کند.

حمیدی عنوان کرد: امتیاز ۹۷۳.۱۲ از یکهزار و رتبه اول وزارت کشور، تنها یک عدد نیست بلکه حاصل یک هم‌افزایی بزرگ میان دستگاه‌های اجرایی، نیرو‌های امنیتی، خدماتی و مشارکت جهادی هزاران داوطلب مردمی است که خوزستان را به پرچمدار خدمت در مسیر زیارت تبدیل کرده‌اند.

وی تاکید کرد: ابعاد این موفقیت وقتی ملموس‌تر می‌شود که آمار‌های رسمی نیز آن را تایید می‌کند.

سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خوزستان اظهار کرد: مجموع خروج زایران از مرز‌های شلمچه و چذابه در سال گذشته، یک میلیون و ۱۳۴ هزار و ۳۱۰ نفر و مجموع ورود از همین ۲ مرز یک میلیون و ۴ هزار و ۸۱۷ نفر بوده است و جمع کل ورود و خروجی معادل ۲ میلیون و ۱۳۹ هزار و ۱۲۷ تردد مرزی که با مدیریت یکپارچه و کمترین اختلال راهبری شد.

وی با اشاره به تخصیص اعتبارات ابلاغی ۱۶۹ میلیارد تومانی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: این اعتبار نقطه اتکای طرح‌هایی شد که ماهیتی راهبردی و مرزی داشتند. توسعه راه‌آهن شلمچه با ۱۵ خط ریلی شامل ۶ خط در پایانه و ۹ خط پشتیبان، احداث مخزن ذخیره آب ۲۵۰۰ مترمکعبی در چذابه، تامین برق پایدار پایانه‌ها، توسعه پارکینگ‌های مرزی و بهسازی مسیر‌ها مجموعه‌ای از طرح‌هایی بودند که مرز‌های استان را برای پذیرش جمعیت انبوه آماده‌تر، ایمن‌تر و مجهزتر از گذشته ساختند.

حمیدی بیان کرد: در این میان، نقش استاندار خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده، از پیگیری‌های استانی فراتر رفت و به سطح تعاملات بین‌المللی و منطقه‌ای ارتقا یافت.

سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خوزستان ادامه داد: استاندار خوزستان با برگزاری جلسات متعدد ستاد اربعین استان، ایجاد هماهنگی‌های مستمر میان دستگاه‌ها و رایزنی‌های پیوسته با مقامات عراقی، دیپلماسی مرزی را در خدمت تسهیل تردد زائران و ارتقای کیفیت خدمات قرار داد.

وی گفت:حضور میدانی وزرای کشور، بهداشت، راه و شهرسازی و نیرو در پایانه‌های مرزی، بازدید‌های رسمی از پروژه‌های زیرساختی و پیگیری مطالبات لجستیکی و امنیتی از طرف عراق، نشان داد که عملیات اربعین در خوزستان، دیگر یک ماموریت صرفا استانی نیست بلکه به یک پروژه ملی با ابعاد منطقه‌ای تبدیل شده است.

حمیدی با بیان اینکه خوزستان در بخش خدماتی نیز با نگاهی پیشگیرانه و توسعه‌محور حرکت کرد افزود: افزایش تعداد اتاق‌های سرد برای مقابله با گرمازدگی در مسیر‌های منتهی به شلمچه و چذابه، پیگیری تامین ۲۵۰ دستگاه آمبولانس پشتیبان و پیشنهاد صدور شناسه و ثبت‌نام زایران اتباع خارجی در عمق کشور، از جمله اقداماتی بودند که با هدف افزایش رفاه، کاهش تراکم مرزی و تسریع فرآیند عبور پیگیری یا اجرا شدند.

وی افزود: این اقدامات نشان می‌دهد که ستاد اربعین خوزستان، همزمان با مدیریت حجم انبوه زائر، به دنبال بهینه‌سازی فرآیند‌ها و ایجاد تجربه‌ای امن‌تر و انسانی‌تر برای زیارت است.

وی گفت: افزون بر این، رویکرد استاندار در تعاملات خارجی، تصویری از دیپلماسی فعال و مستمر را تثبیت کرد؛ برگزاری نشست‌های منظم با مسئولان عراقی، هماهنگی برای رفع موانع مرزی، پیگیری تامین امکانات پشتیبان و طرح پیشنهادات ساختاری، از جمله میزبانی اهواز برای اجلاس بین‌المللی اربعین، نشان داد که خوزستان قصد دارد نقش خود را از مدیریت‌کننده مرز، به تسهیل‌گر روابط زیارتی و زیرساختی دو کشور ارتقا دهد.

حمیدی چنین ابتکاراتی را ظرفیت‌های جدیدی برای تعاملات فرهنگی، اقتصادی و خدماتی میان ایران و عراق دانست که می‌تواند در آینده، خوزستان را به هاب رسمی تصمیم‌سازی و هماهنگی‌های فرامرزی اربعین تبدیل کند.

سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خوزستان خاطرنشان کرد: آنچه خوزستان را به صدر ارزیابی ملی رساند، ترکیبی از مدیریت جهادی، توسعه زیرساخت، برنامه‌ریزی کلان، مشارکت مردمی و دیپلماسی فعال بود؛ با استمرار این روند، تکمیل طرح‌های مرزی، توسعه حمل‌ونقل مکمل، ارتقای خدمات درمانی و رفاهی و تعمیق تعاملات با عراق، خوزستان در اربعین پیش‌رو نیز جهشی چشمگیر در شاخص‌های خدماتی و زیرساختی خواهد داشت.

در ایام اربعین، دو مرز فعال خوزستان، شلمچه و چذابه، میزبان میلیون‌ها زائر ایرانی و خارجی هستند که برای پیاده‌روی و شرکت در مراسم‌های عزاداری به کربلای معلی سفر می‌کنند. این مرز‌ها با فراهم کردن امکانات حمل‌ونقل، اسکان موقت، خدمات بهداشتی و تغذیه‌ای، نقش مهمی در روان‌سازی تردد و ارتقای تجربه زائران ایفا می‌کنند.

تردد در این مسیر‌ها نیازمند هماهنگی دقیق میان دستگاه‌های اجرایی، نیروی انتظامی، هلال احمر و دیگر نهاد‌های مرتبط است تا هم امنیت زائران تامین شود و هم جریان رفت‌وآمد بدون وقفه ادامه یابد. به همین دلیل، هر ساله برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای مدیریت مرز‌ها و ارائه خدمات مطلوب به زائران انجام می‌شود.