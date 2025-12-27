پخش زنده
امروز: -
معاون شهردار تهران با بیان اینکه در بهمن ۵ بازار و در اردیبهشت نیز ۵ بازار میوه و ترهبار افتتاح خواهد شد، گفت: در جلسات برگزارشده با وزیر جهاد کشاورزی و معاونان ایشان، بستر مناسبی برای همکاری مشترک در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم فراهم شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، داود گودرزی، در آیین افتتاحیه ۵ بازار میوه و ترهبار در ۵ محله از تهران همزمان با صد و نود و هفتمین پویش امید و افتخار با تبریک ایام ماه مبارک رجب و قدردانی از تلاش همکاران سازمان مدیریت میادین، مدیران منطقه ۵، خانوادههای معظم شهدا و اصحاب رسانه گفت: از روز نخست شکلگیری سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار در تهران، فلسفه اصلی بر حذف واسطهها و رساندن کالاهای اساسی از مزرعه تا سفره با قیمت منصفانه و کیفیت مطلوب به مردم استوار بوده است.
وی افزود: یکی از گامهای اساسی برای تحقق این هدف، توسعه بازارها و میادین میوه و ترهبار در تمامی محلات شهر تهران است تا شهروندان بتوانند با حداقل فاصله و سهولت دسترسی، نیازهای روزمره خود را تأمین کنند. این مسیر آغاز شده و هدفگذاری مدیریت شهری، برخورداری همه محلات تهران از بازارهای میوه و ترهبار است.
وی تاکید کرد: امروز ۵ بازار میوه و ترهبار افتتاح شد. در بهمنماه ۵ بازار و در اردیبهشتماه نیز ۵ بازار میوه و ترهبار افتتاح خواهد شد.
گودرزی تأمین مستمر کالاهای اساسی، میوه و سبزیجات را دومین محور مهم فعالیت شهرداری تهران در حوزه تنظیم بازار دانست و گفت: در این زمینه، مذاکرات گستردهای با تولیدکنندگان داخلی انجام شده است تا باغداران، دامداران و سایر تولیدکنندگان بتوانند بدون واسطه در بازارهای میوه و ترهبار تهران حضور داشته باشند و محصولات خود را مستقیم عرضه کنند؛ اقدامی که منجر به اختلاف قیمت قابل توجه و به نفع شهروندان نسبت به بازار آزاد خواهد شد.
معاون خدمات شهری و محیطزیست شهرداری تهران با اشاره به تعامل مثبت با دولت تصریح کرد: در جلسات برگزارشده با وزیر جهاد کشاورزی و معاونان ایشان، بستر مناسبی برای همکاری مشترک در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم فراهم شده است. همچنین با تقویت نظام نظارت، ساماندهی صندوقها و ایجاد یکپارچگی در فرآیند توزیع، این اطمینان حاصل میشود که هر کالا با قیمت مصوب و شفاف به فروش برسد.
وی ادامه داد: شهرداری تهران این آمادگی را دارد که در حوزههایی که تولید داخلی پاسخگوی نیاز بازار نیست با اخذ مجوزهای قانونی نسبت به واردات هدفمند و تنظیمشده اقدام کند. این امکان وجود دارد که گوشت باکیفیت، چه تولید داخل و چه وارداتی با قیمت بسیار پایینتر از نرخهای متداول بازار در اختیار شهروندان قرار گیرد و این موضوع کاملاً عملیاتی و قابل اجراست.
گودرزی با تأکید بر لزوم جلوگیری از گرانیهای بیضابطه خاطرنشان کرد: بخشی از افزایش قیمتها متأثر از شرایط جهانی، تحریمها و برخی معادلات اقتصادی است که قابل درک است، اما میتوان و باید از افزایشهای افسارگسیخته و فشار مضاعف بر مردم جلوگیری کرد. شهرداری تهران در این زمینه آمادگی کامل برای همکاری و کمک به دولت را دارد و پیشنهادات خود را بهصورت مکتوب نیز ارائه کرده است.
وی افزود: مسئولیتهایی که به دستگاههای اجرایی واگذار شده برای خدمت صادقانه به مردم و بهبود معیشت آنان است نه اقدامات نمایشی. کشور از ظرفیتهای گستردهای در حوزه تولید، توزیع و لجستیک برخوردار است و با همافزایی دولت، شهرداری، بخش خصوصی و تعاونیها میتوان این ظرفیتها را بهطور کامل در خدمت رفاه شهروندان قرار داد.
معاون خدمات شهری و محیطزیست شهرداری تهران با اشاره به نزدیکی ماه مبارک رمضان تأکید کرد: هدف مدیریت شهری این است که شهروندان در تأمین اقلام اساسی مانند مرغ، گوشت، تخممرغ و سایر مایحتاج روزانه با هیچگونه کمبود یا دغدغهای مواجه نشوند. شهرداری تهران با تمام توان در مسیر تنظیم بازار، حمایت از تولیدکنندگان و کاهش فشار معیشتی مردم حرکت خواهد کرد و این روند متوقف نخواهد شد.
محمدرضا پوریافر شهردار منطقه ۵ تهران نیز با اشاره به ظرفیت شهرداری در تعادلبخشی به اقلام مصرفی شهروندان گفت: با افتتاح دو بازار جدید در منطقه ۵، تعداد بازارهای فعال این منطقه به ۲۹ بازار رسیده است.
وی افزود: در میادین تازهتأسیس، ایجاد نانوایی در اولویت قرار دارد و تلاش میکنیم از فضاها بهصورت چندمنظوره، از جمله برای احداث فضاهای ورزشی و پارکینگ، استفاده شود تا سرانه خدماتی منطقه به سطح مطلوبی برسد.