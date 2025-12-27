معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران گفت: امسال یکهزار مسجد استان تهران، مجری اعتکاف و پذیرای معتکفین هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از شبستان، حجت الاسلام وحید بلندی معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران با اشاره به آمادگی مساجد استان برای برپایی اعتکاف گفت: امسال یکهزار مسجد تهران مجری اعتکاف و پذیرای معتکفین هستند.

حجت الاسلام بلندی با اشاره به طراحی سامانه مسجد برای ثبت فعالیت مساجد در زمینه اعتکاف، افزود: مساجد مجری با ثبت‌نام در این سامانه، نوع اعتکاف (اعم از پدر پسری، مردانه و زنانه، مادر دختری، دانش‌آموزی، و ...) را انتخاب و ظرفیت پذیرش را هم ثبت می‌کنند.

وی ادامه داد: ثبت‌نام معتکفین از ابتدای ماه رجب آغاز شده است و هم‌اکنون اکثر مساجد تهران ظرفیتشان تکمیل شده است. البته با ستاد اعتکاف استان تهران هماهنگ شده است تا با اعلام آنها، ظرفیت، برای افراد جدید ایجاد کنیم تا ان شاءالله علاقه‌مندان به معتکف شدن، بدون مسجد نمانند.

معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران با اشاره به معتکف شدن ۱۱۰ هزار نفر در مساجد استان تهران طی سال گذشته، افزود: تاکنون روند ثبت‌نام‌ها نشان می‌دهد که الحمدلله استقبال نسبت به سال قبل رشد داشته است و آمار بیش از سال گذشته خواهد بود.