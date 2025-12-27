رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران از افزایش چشمگیر درآمد پژوهشی این سازمان خبر داد و گفت: درآمد ۹ ماهه امسال با ثبت ۸۴.۶ میلیارد تومان، بیش از ۲۰ میلیارد تومان نسبت به کل درآمد سال گذشته (۶۱.۲ میلیارد تومان) رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جمال رحیمیان، رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران، از رشد بیش از ۲۰ میلیارد تومانی درآمد حاصل از فعالیت‌های پژوهشی این سازمان در ۹ ماهه امسال خبر داد و گفت: کل درآمد بخش پژوهش و فناوری سازمان جهاد دانشگاهی تهران در سال گذشته، ۶۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و در ۹ ماهه امسال ۸۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده است.

رحیمیان، در جمع اعضای گروه‌ها و مدیران پژوهشی این سازمان، اظهار کرد: در این مدت، درآمد پژوهشی مرکز تحقیقات فرآوری و مواد ویژه فلزی با رشد قابل توجه نزدیک به ۲ برابر به ۵۶ میلیارد تومان رسید که در مقایسه با سال گذشته با درآمد ۳۵ میلیارد تومانی رشد خوبی داشته است.

وی با اشاره به درآمد ۳ میلیاردی مرکز نفت، گاز و پتروشیمی، مسیر رشد گروه فرآیند را مناسب ارزیابی کرد و افزود: گروه پژوهشی فرآورده‌های بیولوژیک و دامی با اقدامات مناسب طی سال گذشته و امسال توانستند برای جهاد دانشگاهی تهران درآمد ۳ میلیارد تومانی داشته باشند.

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران، آورده پژوهشکده مطالعات توسعه (علوم انسانی) را برای این سازمان در سال جاری ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان دانست و خاطرنشان کرد: همایش ملی تجارب مسئولیت اجتماعی که در اردیبهشت امسال برگزار شد، مبنای جهش علمی، توسعه‌ای و مالی خوبی برای جهاد دانشگاهی تهران خواهد بود.

رحیمیان درباره کلان‌پروژه لوله مغزی هم با بیان این‌که پس از طی مراحل مختلف برای تکمیل پروژه ۲۵ درصد پیش‌پرداخت را از شرکت نفت دریافت خواهیم کرد، افزود: موضوع پژوهش در کل دنیا یک حوزه مهم راهبردی، اقتدارآفرین، استقلال‌آور و حتی رفاه‌آور است و امروز بر همگان روشن است هیچ کشوری بدون فعالیت‌های پژوهشی پیشرفتی نخواهد داشت.

وی با اشاره به سابقه فعالیت فرهنگی ۳۰ ساله خود، فعالیت‌های فرهنگی را به‌نوعی در مسیر انسان‌سازی دانست و خاطرنشان کرد: فعالیت‌های پژوهشی در حوزه‌های مختلف علوم انسانی، فنی مهندسی، علوم پایه و پزشکی قدرت‌آفرین است.

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران ادامه داد: بنیادین‌ترین، مهم‌ترین و راهبردی‌ترین حوزه‌ای که می‌تواند برای سازمان افتخار بیافریند حوزه پژوهشی است و اگر امروز کشورهایی، چون اروپا، آمریکا، کانادا و حتی چین در دنیا حرفی برای گفتن دارند حاصل فعالیت‌های پژوهشی آنهاست.

رحیمیان، دو سوم شاکله جهاد دانشگاهی را متشکل از پژوهشگران و گروه‌های پژوهشی عنوان و تصریح کرد: در رتبه‌بندی اخیر گروه پژوهشی دفتر مرکزی، جهاد دانشگاهی تهران رتبه‌های خوبی را کسب کرده است که جای قدردانی دارد. می‌توان گفت وضعیت پژوهشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران رو به بهبود است و به این مسیر ادامه خواهد داد.