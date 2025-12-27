پخش زنده
مردم سراسر کشور میتوانند با مراجعه به سایت spaceomid.com، پیامهای امیدبخش خود را ثبت کنند تا از طریق ماهواره کوثر به آسمان پرتاب و برای همیشه در فضا پخش شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، ارسال پیامهای مردمی از طریق ماهواره کوثر در پویش ملی «پیام امید ما از فضا» در حال اجراست.
شما میتوانند هم اکنون با مراجعه به تارنمای spaceomid.com، پیامهای مردمی خود را برای ارسال از فضا به سراسر دنیا از طریق ماهواره کوثر ثبت کنند.
کوثر به آسمان خواهد رفت و پیامهایی را که شما ثبت کردهاید، همراه خود حمل میکند؛ پیامی که در دل فضا جاودانه میشود.