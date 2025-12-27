مردم سراسر کشور می‌توانند با مراجعه به سایت spaceomid.com، پیام‌های امیدبخش خود را ثبت کنند تا از طریق ماهواره کوثر به آسمان پرتاب و برای همیشه در فضا پخش شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، ارسال پیام‌های مردمی از طریق ماهواره کوثر در پویش ملی «پیام امید ما از فضا» در حال اجراست.

کوثر به آسمان خواهد رفت و پیام‌هایی را که شما ثبت کرده‌اید، همراه خود حمل می‌کند؛ پیامی که در دل فضا جاودانه می‌شود.