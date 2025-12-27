پخش زنده
امروز: -
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعلام کرد: به منظور اجرای برنامههای مدیریت مصرف سوخت و انرژی، برق ۱۰ مشترک ملی و استانی شهر تهران به دلیل عدم رعایت الزامات صرفه جویی انرژی و ساعات جدید ابلاغی، قطع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعلام کرد: با توجه به افزایش سرمای هوا و تشدید استفاده از سوخت و انرژی، به منظور اجرای برنامههای مدیریت مصرف سوخت و انرژی شهر تهران و رعایت دستورالعملهای اجرایی مصرف بهینه و صرفه جویی در مصرف انرژی، پس از اعلام ساعت کار جدید و لزوم همکاری تمامی مشترکان به ویژه دستگاههای اجرایی و ادارات، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اقدامات نظارتی خود را در حوزه کنترل مصرف انرژی مشترکان اداری تشدید کرد.
در همین زمینه روز شنبه؛ ۶ دی ماه ۱۴۰۴ برق ۱۰ سازمان ملی و استانی شهر تهران به دلیل بی توجهی به دستورالعملهای مدیریت مصرف و کاهش نیافتن مصرف انرژی بعد از ساعت اداری، قطع شد.
این شرکت ضمن قدردانی از بخش قابل توجهی از ادارات و سازمانهایی که در این مدت با رعایت دستورالعملهای مدیریت مصرف همراهی لازم را در مدیریت توزیع انرژی داشتهاند با توجه به تداوم استقرار هوای سرد در کشور تاکید مینماید با اجرای طرحهای نظارتی مستمر به صورت میدانی از طریق بازرسین برق و ظرفیتهای کنتورهای هوشمند تا پایان سال، تمامی ادارات و سازمانهایی که مطابق مصوبه ابلاغی هیئت دولت اقدام به کاهش مصرف برق نکنند مشمول قطع برق خواهند شد.