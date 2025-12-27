به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالحسن فاطمی با اشاره به استقبال اقشار مختلف مردم از مراسم اعتکاف گفت: ارتباط ستاد با معتکفین با تدوین برنامه‌های در محتوای فرهنگی پس از اعتکاف باید حفظ وتدوام داشته باشد تا معنویت به دست آمده از این ایام نهادینه شود.

وی همچنین بر ایجاد حلقه‌های علمی در ایام اعتکاف تاکید کرد و گفت: می‌توان با استفاده از مبلغین و کارشناسان علمی و مذهبی و با تشکیل حلقه‌هایی به سوالات، ابهامات ورفع شبه زدایی دینی در این ایام اقدام کرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری هم بر برگزاری نشست‌های با محوریت مهارت‌های زندگی در ایام اعتکاف تاکید کرد

به گفته‌ی مرتضی سجادی دبیر ستاد اعتکاف استان، بیش از ۳۰۰ مبلغ تا کنون برای شرکت در مراسم معنوی اعتکاف در استان اعلام آمادگی کرده‌اند وظرفیت دانش آموزی استان نیز تکمیل شده است.

وی افزود: تا کنون ۲۲۰ مسجد استان برای برگزاری مراسم اعتکاف آماده شده‌اند.