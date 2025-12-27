پخش زنده
امروز: -
اتحادیه گل و گیاهان زینتی: پیشبینی میشود امسال بیش از ۴۰۰ تن بید قرمز از محلات صادر شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ رییس اتحادیه گل و گیاهان زینتی محلات گفت: سالانه ۴۰۰ تن بید قرمز به ارزش ۱۰ میلیون دلار از این شهرستان به بازارهای هدف در چین، ژاپن، آمریکا، آلمان، امارات، انگلستان و روسیه صادر میشود.
ابراهیم علیپور افزود: سطح باغات درختچه زینتی بید قرمز در این شهرستان حدود ۳۵۰ هکتار است.
او گفت: درختچه بید قرمز محلات از اواسط آبانماه برداشت و با تشکیل کارگاههای فرآوری و بستهبندی در محلات و روستای بزیجان آماده صادرات میشود و این روند تا اواسط اسفندماه ادامه دارد.
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت محلات ابراز داشت: شرایط آب و هوایی برای تولید بید قرمز شاخصه اول را در تولید رنگ قرمز شاخههای این درخت دارد و بید قرمز محلات به عنوان یک نشان تجاری در دنیا شناخته شده است.
علیپور گفت: محلات در تولید و صادرات بید قرمز رتبه اول را در کشور دارد و برداشت این محصول برای ۴۰۰ نفر اشتغالزایی کرده است.
محلات در جنوب استان مرکزی قرار داشته و ۵۵ هزار نفر جمعیت دارد؛ مهمترین محصولات زراعی آن، گندم، جو، چغندرقند، کلزا و ذرت علوفهای است.