فرمانده انتظامی فارس گفت: یک نفر قاچاقچی هنگام جابه‌جایی ۱۳۰ کیلوگرم تریاک، از سوی پلیس شیراز دستگیر و روانه دادسرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سردار عزیزاله ملکیاظهار داشت: در راستای پیگیری مطالبات و دغدغه‌های مردمی و در پی اجرای طرح امنیت محله محور با محوریت مقابله با مواد مخدر، روز گذشته ماموران انتظامی کلانتری "۲۳ گلدشت" به ۲ خودرو پژو ۴۰۵ و سمند که در یک کوچه در حال جابه‌جایی بسته‌هایی بودند مشکوک شدنند و سریعا وارد عمل شدند.

وی اظهار داشت: راننده سواری پژو با مشاهده پلیس به صورت پیاده متواری و ماموران موفق شدند در عکس‌العمل به موقع راننده سمند که قصد متواری شدن با خودرو داشت را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه ماموران موفق شدند در بازرسی از سواری پژو و سمند در مجموع ۱۳۰ کیلوگرم تریاک را کشف کنند، تصریح کرد: متهم به مراجع قضایی معرفی و تلاش برای دستگیری قاچاقچی متواری ادامه دارد.

سردار "ملکی" خاطر نشان کرد: پیشگیری از جرایم نیازمند همکاری شهروندان با پلیس بوده است و هدف ما از اجرای طرح‌های ارتقاء امنیت محله محور، پیشگیری از وقوع جرم، مقابله با جرایم است؛ بنابراین شهروندان هرگونه موارد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند