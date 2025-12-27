به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی آمل از قلع و قمع ۷۳ مورد تغییر کاربری غیرمجاز و رفع تصرف ۹۲۶۰ مترمربع از اراضی کشاورزی، آذر ماه در این شهرستان خبر داد.

هادی زاده گفت: حفظ و حراست از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز آنها، از اولویت‌های اصلی این مدیریت است که در این راستا با تلاش‌های مستمر و پیگیری‌های مجدانه توانستیم در آذر ماه سالجاری ۷۳ مورد با مساحتی بیش از ۹۲۶۰ مترمربع از اراضی کشاورزی شهرستان را که بصورت غیرقانونی تغییر کاربری داده شده بود با همکاری اکیپ اجرای احکام قضایی شامل واحد حقوقی، گشت ۱۳۱ مدیریت، رئیس و کارشناس مراکز دهستان‌ها و عوامل کلانتری‌های مربوطه با اجرای ماده ۳ و تبصره ۲ ماده ۱۰ رفع تصرف و قلع و قمع نماییم.

وی افزود: این اقدام در راستای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و با هدف صیانت از امنیت غذایی جامعه صورت گرفته است. متخلفین پس از شناسایی و طی مراحل قانونی، ملزم به اعاده وضعیت سابق اراضی به حالت کشاورزی شدند.

هادی‌زاده با اشاره به اهمیت حفظ کاربری اراضی کشاورزی، از کشاورزان و بهره‌برداران خواست تا از هرگونه اقدام که منجر به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها شود خودداری کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به اداره امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان، مراکز هشتگانه و یا سامانه ۱۳۱ یگان حفاظت اراضی اطلاع دهند.

مدیر جهاد کشاورزی آمل تاکید کرد: جهاد کشاورزی شهرستان آمل با قاطعیت با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی برخورد خواهد کرد و از هیچ تلاشی برای حفظ و حراست از این سرمایه ملی دریغ نخواهد کرد.